Збірна України програла Німеччині у другому турі товариського турніру Silesia Cup

У другому матчі міжнародного турніру Silesia Cup-2025 чоловіча збірна України з волейболу зазнала поразки від команди Німеччини.

Поєдинок, що відбувся 30 травня в польському Глівіце на "PreZero Arena", завершився з рахунком 3:0 на користь німецької збірної.

До кінця товариського турніру, в межах якого "синьо-жовті" проводять підготовку до Ліги націй, в українців залишається одна гра – з Болгарією. Матч відбудеться в суботу, 31 травня.

Silesia Cup-2025. Чоловіки

30 травня, п'ятниця

Німеччина – Україна 3:0 (28:26, 25:21, 25:20)

Нагадаємо, у першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі.

У Лізі націй команда стартує 11 червня матчем зі США.