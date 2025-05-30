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Збірна України програла Німеччині у другому турі товариського турніру Silesia Cup

Олексій Мурзак — 30 травня 2025, 19:15
Збірна України програла Німеччині у другому турі товариського турніру Silesia Cup
Lleyworld.pl

У другому матчі міжнародного турніру Silesia Cup-2025 чоловіча збірна України з волейболу зазнала поразки від команди Німеччини.

Поєдинок, що відбувся 30 травня в польському Глівіце на "PreZero Arena", завершився з рахунком 3:0 на користь німецької збірної.

До кінця товариського турніру, в межах якого "синьо-жовті" проводять підготовку до Ліги націй, в українців залишається одна гра – з Болгарією. Матч відбудеться в суботу, 31 травня.

Silesia Cup-2025. Чоловіки
30 травня, п'ятниця

Німеччина – Україна 3:0 (28:26, 25:21, 25:20)

Нагадаємо, у першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі.

У Лізі націй команда стартує 11 червня матчем зі США.

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