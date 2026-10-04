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Судаков пропустить матч збірної України проти Угорщини

Сергій Шаховець — 4 жовтня 2026, 12:24
Судаков пропустить матч збірної України проти Угорщини
Георгій Судаков
УАФ

Півзахисник збірної України та Бенфіки Георгій Судаков не допоможе національній команді у матчі четвертого туру Ліги націй проти Угорщини.

Про це повідомляє УАФ.

Хавбек "синьо-жовтих" отримав пошкодження у поєдинку проти Північної Ірландії (0:3). Через травму Судаков не зможе взяти участь у наступному матчі збірної.

Футболіст уже повертається до розташування Бенфіки, де продовжить відновлення.

Раніше розташування збірної України залишив Віталій Миколенко. Захисник Евертона пропустив поєдинки проти Грузії (0:0) та Північної Ірландії.

Матч Україна – Угорщина відбудеться у понеділок, 5 жовтня. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Напередодні визначилася бригада арбітрів, яка розсудить цей поєдинок.

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