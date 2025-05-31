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Збірна України обіграла Болгарію перед стартом Ліги націй

Олександр Булава — 31 травня 2025, 19:33
Збірна України обіграла Болгарію перед стартом Ліги націй
volleyball.ua

У третьому, останньому матчі на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025 чоловіча збірна України з волейболу обіграла команду Болгарії.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

"Синьо-жовті" поступились у першому сеті - рівна гра завершилась відривом болгар в кінцівці партії. Проте надалі українці змогли переломити хід зустрічі та виграли три сети підряд.

Silesia Cup-2025. Чоловіки
31 травня

Болгарія – Україна 1:3 (25:22, 21:25, 21:25, 18:25)

Нагадаємо, у першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, а у другому поступились команді Німеччини.

У Лізі націй команда стартує 11 червня матчем зі США.

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