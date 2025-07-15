Чотири кроки до плейоф: Збірна України назвала склад на останні матчі першого етапу Ліги націй 2025

Збірна України з волейболу визначилася зі складом на третій тиждень Ліги націй 2025.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Порівняно зі складом на другий тиждень, Україна внесла дві зміни до заявки: Сергія Євстратова на позиції пасуючого замінив Юрій Синиця, а замість догравальника Олександра Наложного виклик отримав Євгеній Кісілюк.

Склад збірної України

Пасуючі: Віталій Щитков, Юрій Синиця

Віталій Щитков, Юрій Синиця Діагональні: Василь Тупчій, Володимир Тевкун

Василь Тупчій, Володимир Тевкун Догравальники: Дмитро Янчук, Ілля Ковальов, Тимофій Полуян, Євгеній Кісілюк

Дмитро Янчук, Ілля Ковальов, Тимофій Полуян, Євгеній Кісілюк Центральні блокувальники: Юрій Семенюк, Валерій Тодуа, Олександр Коваль, Андрій Челеняк

Юрій Семенюк, Валерій Тодуа, Олександр Коваль, Андрій Челеняк Ліберо: Олександр Бойко, Ярослав Пампушко

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію, а також прикро програли Бразилії, Ірану та Франції.

Зазначимо, що для виходу у плейоф потрібно завершити турнір у першій вісімці. Україна після двох тижнів йде на 6 місці. Дев'ята Куба відстає на два очка.

Третій та водночас заключний ігровий тиждень першого етапу українська збірна проведе у словенській Любляні від 16-го до 20-го липня. Там суперниками збірної України стануть команди Нідерландів, Італії, Сербії та Канади.