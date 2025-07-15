Чотири кроки до плейоф: Збірна України назвала склад на останні матчі першого етапу Ліги націй 2025
Збірна України з волейболу визначилася зі складом на третій тиждень Ліги націй 2025.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Порівняно зі складом на другий тиждень, Україна внесла дві зміни до заявки: Сергія Євстратова на позиції пасуючого замінив Юрій Синиця, а замість догравальника Олександра Наложного виклик отримав Євгеній Кісілюк.
Склад збірної України
- Пасуючі: Віталій Щитков, Юрій Синиця
- Діагональні: Василь Тупчій, Володимир Тевкун
- Догравальники: Дмитро Янчук, Ілля Ковальов, Тимофій Полуян, Євгеній Кісілюк
- Центральні блокувальники: Юрій Семенюк, Валерій Тодуа, Олександр Коваль, Андрій Челеняк
- Ліберо: Олександр Бойко, Ярослав Пампушко
Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію, а також прикро програли Бразилії, Ірану та Франції.
Зазначимо, що для виходу у плейоф потрібно завершити турнір у першій вісімці. Україна після двох тижнів йде на 6 місці. Дев'ята Куба відстає на два очка.
Третій та водночас заключний ігровий тиждень першого етапу українська збірна проведе у словенській Любляні від 16-го до 20-го липня. Там суперниками збірної України стануть команди Нідерландів, Італії, Сербії та Канади.