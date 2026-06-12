Ірландія перенесла домашній матч Ліги націй проти Ізраїлю на нейтральну арену через протести

Збірна Ірландії виступатиме на нейтральному стадіоні у матчі 4-го туру Ліги націй проти Ізраїлю через протести вболівальників та футболістів.

Про це повідомляє Reuters.

4 жовтня о 21:45 (за київським часом) з боку ірландців була запланована домашня зустріч на стадіоні "Авіва" в Дубліні проти Ізраїлю у межах 4-го туру Ліги B у Лізі націй, проте через масове суспільне невдоволення з приводу смертей палестинських жителів у Газі, Федерація футболу Ірландії вирішила змінити поле. У підсумку гра проходитиме на поки не визначеній нейтральній арені за порожніх трибун.

"Після консультацій із різними зацікавленими сторонами Асоціація дійшла висновку, що організаційні труднощі можуть негативно вплинути на проведення матчу на рідній арені, тому зустріч відбудеться за межами стадіону "Авіва", – йдеться в заяві ФФІ.

Зауважимо, що перша зустріч між цими командами у межах Ліги націй мала проходити на домашній арені Ізраїлю, проте через воєнні події вона також буде зіграна на нейтральному полі. Гра запланована на 27 вересня о 21:45.

Нагадаємо, що напередодні найкращий бомбардир в історії збірної Ізраїлю Еран Захаві завершив кар'єру.