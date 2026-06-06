Збірна України посідає 14-те місце в Лізі націй після поразки від Японії

Жіноча збірна України з волейболу зазнали поразки від Японії (1:3) в своєму третьому матчі Ліги націй.

"Синьо-жовті" не поповнили свій очковий доробок. Українки програли США в першому турі (0:3), а потім лише на тай-брейку переграли німкень (3:2).

Таким чином, наразі вони посідають 14 місце в турнірній таблиці.

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Далі – гра проти національної команди Франції. Поєдинок відбудеться 7 червня. Старт – о 18:00 за київським часом.

Француженки програли обидва матчі. У суботу, 6 червня, на них очікує зустріч проти Канади.

Для жіночої збірної України – це дебютна участь у Лізі націй. Це право волейболістки вибороли влітку минулого року, завдяки успішному виступу протягом сезону-2024/25.