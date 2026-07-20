Стало відомо, де збірна України прийматиме матчі проти Угорщини та Північної Ірландії у Лізі націй

Два домашніх матчі в Лізі націй-2026/2027 в дивізіоні B збірна Україна проводитиме на словацькому стадіоні імені Антона Малатинського в Трнаві.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Як зазначається, це будуть поєдинки 3-го і 4-го турів проти Угорщини та Північної Ірландії відповідно. Арена розрахована на понад 19 тисяч місць та розташована недалеко від Братислави та Відня.

Нагадаємо, що в цьогорічній Лізі націй підопічні Андреа Мальдери гратимуть проти Угорщини, Північної Ірландії та Грузії.

Номінально домашні поєдинки проведуть 2 листопада о 21:45 (за київським часом) проти Північної Ірландії, 5 листопада о 21:45 проти Угорщини та завершать цикл грою з Грузією (17 листопада о 21:45).

На якому стадіоні проходитиме номінальна домашня гра з "хрестоносцями", наразі невідомо.

На виїзді наша команда гратиме 25 вересня проти Угорщини (21:45), 28 вересня проти Грузії (19:00) та 14 листопада проти Північної Ірландії (21:45).

Зауважимо, раніше стало відомо, що збірній України відмовили в проведенні матчів на стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові.

Додамо, що у червні наша команда провела перші два матчі під керівництвом італійця Андреа Мальдери. У першому поєдинку "синьо-жовті" перемогли Польщу (2:0), а другий проти Данії (1:2) не був дограний через знепритомнення Крістіана Еріксена.