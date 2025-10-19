Потужний виступ: Шевченко відреагував на вихід збірної України у Дивізіон В у Лізі націй EAFF

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав збірну України з ампфутболу з перемогою в Дивізіоні С Ліги націй EAFF-2025.

Своїми емоціями легенда українського футболу поділився в Instagram.

"Потужний виступ збірної України з ампфутболу в Лізі націй в Баку. Виходимо перші з групи! Вітаю, хлопці! Слава Україні", – написав Шевченко.

скріншот

Нагадаємо, в першому турі збірна України поступилась Ізраїлю, після чого переграла Нідерланди та Бельгію. У вирішальному поєдинку українці розібралися з Азербайджаном.

Таким чином збірна України виграла Лігу націй у своєму дивізіоні та підвищилася в класі. Тепер команда виступатиме у Дивізіоні В.

Зазначимо, що у серпні УАФ анонсувала запуск чемпіонату України з ампфутболу, старт якого відбувся наприкінці того ж місяця.