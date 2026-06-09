Збірній України відмовили у проведенні домашніх матчів Ліги націй у Кракові – ЗМІ

Збірна України не зможе проводити домашні матчі нового розіграшу Ліги націй на стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові.

Про це повідомляє польський портал Meczyki.

За інформацією джерела, Українська асоціація футболу (УАФ) зверталася з проханням прийняти матчі команди Андреа Мальдери на краківській арені, проте отримала відмову.

Перешкодою для досягнення домовленості стали організаційні питання та стан газону. У зв'язку з цим українська сторона змушена шукати іншу арену для проведення домашніх поєдинків.

Наразі місце проведення матчів збірної України в осінньому розіграші Ліги націй залишається невідомим. Перший домашній поєдинок команда Мальдери має провести вже 2 жовтня проти Північної Ірландії.

Також у рамках турніру "синьо-жовті" приймуть збірні Угорщини (5 жовтня) та Грузії (17 листопада).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії збірна України проводить домашні міжнародні матчі за кордоном. Останніми роками команда приймала суперників на стадіонах у Варшаві, Вроцлаві та Кракові.

Нагадаємо, у червні збірна України провела перші два матчі під керівництвом італійця Андреа Мальдери. У першому поєдинку "синьо-жовті" перемогли Польщу (2:0), а другий проти Данії (1:2) не був дограний через знепритомнення Крістіана Еріксена.