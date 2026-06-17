Жіноча збірна України здобула другу перемогу в Лізі націй

У середу, 17 червня, жіноча збірна України з волейболу провела свій 5-й матч у межах Ліги націй, де перемогла команду Таїланду.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь "синьо-жовтих".

Першу партію виграли українські волейболістки в останній момент із рахунком 25:23, однак у другому сеті представниці Таїланду зрівняли рахунок (19:25). У третій партії українки вибороли важку перемогу 28:26.

Тайські спортсменки змогли перевести гру у вирішальний п'ятий сет, забравши четверту партію з рахунком 25:22. У підсумку – сильнішою виявилася збірна України, яка впевнено завершила гру на свою користь – 15:10.

Ліга націй-2026

Груповий етап, 17 червня

Таїланд – Україна 2:3 (23:25, 25:19, 26:28, 25:22, 10:15)

Нагадаємо, що тренерський штаб жіночої збірної України вніс зміни у заявку команди на другий ігровий тиждень Ліги націй.

Зазначимо, що в першому турі Україна поступилася США (0:3), у наступному матчі перемогла на тай-брейку Німеччину (3:2), потім програла Японії (1:3) та поступилася Франції (2:3) у четвертому поєдинку.