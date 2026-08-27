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Збірна України зазнала поразки від Сербії та не змогла пробитися у плейоф ЧЄ-2026

Олексій Мурзак — 27 серпня 2026, 18:29
Збірна України зазнала поразки від Сербії та не змогла пробитися у плейоф ЧЄ-2026
cev.eu

У четвер, 27 серпня, жіноча збірна України з волейболу провела п'ятий і заключний поєдинок групового етапу на чемпіонаті Європи-2026, де зазнала поразки від команди Сербії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Підопічні Якуба Глушака дали бій лише у 3-му сеті, були навіть попереду 8:2, однак суперниці швидко скоротили відставання, а потім знову вийшли вперед, довершивши справу до переконливої перемоги. 

Чемпіонат Європи-2026 з волейболу
Груповий етап, 5-й тур
27 серпня

Україна – Сербія 0:3 (21:25, 22:25, 21:25) 

Сербки достроково пробились у плейоф, вигравши всі поєдинки. Україні для потрапляння туди потрібна була перемога та поразка Болгарії в матчі проти Чехії. У підсумку, "синьо-жовті" завершили виступи ще на груповому етапі.

Раніше Україна здобула перемогу над Австрією (3:0) та зазнала трьох поразок: від Болгарії (0:3), Греції (2:3) та Чехії (1:3).

На попередньому Євро-2023 жіноча українська збірна дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Чехії (2:3).

Жіноча збірна України з волейболу

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