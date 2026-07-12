Україна виграла вирішальний матч у Лізі націй за збереження прописки в еліті

У неділю, 12 липня, жіноча збірна України з волейболу провела матч останнього туру в основному раунді Ліги націй-2026, де переграла Бельгію

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Це було надважливе протистояння в боротьбі за збереження прописки в еліті. "Синьо-жовті" підходили до гри на передостанньому місці, тож потребували перемоги, щоб не залежати від Болгарії, яка мала шанс випередити підопічних Якуба Глушака.

І вони чудово впорались зі своїм завданням. Наша національна команда виграла дуже непростий перший сет із рахунком 25:23, після чого в боротьбі забрала й другий.

Третя партія виявилась набагато простішою. "Синьо-жовті" розгромили бельгійок та забезпечили собі прописку в еліті на наступний сезон.

Ліга націй з волейболу-2026

Жінки

Бельгія – Україна 0:3 (23:25, 20:25, 13:25)

Зазначимо, що напередодні "синьо-жовті" поступились Домініканській Республіці. Та гра завершилась у трьох партіях.

Врешті-решт Україна завершила сезон із трьома перемогами у 12 матчах. Вона здолала також Німеччину та Таїланд.