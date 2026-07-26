Збірна Туреччини здолала Бразилію та вдруге в історії виграла жіночу Лігу націй

Жіноча збірна Туреччини виграла своє друге чемпіонство Ліги націй, здобувши у фіналі перемогу над Бразилією.

Зустріч завершилася із рахунком 3:1.

Перший сет "Султанші сітки" віддали у запеклій боротьбі суперницям та поступилися з рахунком 23:25. В другій партії турецька команда взяла гру під свій контроль та відповіла аналогічним рахунком 25:23.

Уже в третьому та четвертому сетах підопічні Даніеле Сантареллі зуміли втримати перевагу та стали переможцями турніру.

Жіноча Ліга націй

Фінал, 26 липня

Туреччина – Бразилія 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21)

Зауважимо, що для Туреччини це вже другий титул переможця жіночої Ліги націй. Перший раз вони тріумфували на цьому турнірі у 2023 році. "Селесао" ж другий раз поспіль поступається у фіналі, зазнаючи вже п'ятої поразки на вирішальній стадії боротьби за трофей.

Нагадаємо, що в півфіналі Туреччина здолала Китай, який господарем турніру, а Бразилія переграла Італію.