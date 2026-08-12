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Збірна України поступилась Італії на міжнародному турнірі в Польщі

Олександр Булава — 12 серпня 2026, 20:41
Збірна України поступилась Італії на міжнародному турнірі в Польщі
ФВУ

Жіноча збірна України з волейболу зазнала поразки у другому матчі на Меморіалі Аґати Мруз-Ольшевської у Кошаліні.

"Синьо-жовті" поступились чинним чемпіонкам світу – національній команді Італії. Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

Українки впевнено розпочали матч і виграли перший сет – 25:18. Однак надалі Італія, яка виступала напіврезервним складом перехопила ініціативу та взяла три партії поспіль.

Меморіал Аґати Мруз-Ольшевської
12 серпня

Італія – Україна 3:1 (18:25, 25:14, 25:22, 25:20)

Зазначимо, що цей міжнародний турнір є важливим етапом підготовки української збірної до майбутнього чемпіонату Європи. У своєму першому поєдинку "синьо-жовті" поступились Польщі (0:3).

Завершить виступ на Меморіалі Аґати Мруз-Ольшевської національна команда у четвер, 13 серпня, матчем проти Франції. Початок – о 21:30 за київським часом.

Напередодні жіноча збірна України з волейболу назвала розширену заявку команди на чемпіонат Європи-2026.

Збірна Італії з волейболу Жіноча збірна України з волейболу

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