Хотіли вийти з групи: Шаргородська – про виліт збірної України з чемпіонату Європи

Дар'я Шаргородська відреагувала на виліт збірної України з жіночого чемпіонату Європи після групової стадії.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Синьо-жовті" у заключному матчі поступились Сербії та завершили турнір з однією перемогою.

"Результат, вважаю, незадовільний, бо ми дійсно хотіли вийти з групи, показати, що можемо, далі виходити та грати, можливо, пройти ще далі. Але маємо те, що маємо. Будемо працювати над нашими помилками, робити висновки, рухатися далі і показувати вищий рівень. А вже у наступному році побачимо", — сказала спортсменка.

Шаргородська окремо оцінила третій сет, у якому Україна втратила перевагу, ведучи 7:1.

"У нашої команди є з цим проблеми. Ми могли бачити ще у Лізі націй, що можемо робити великий відрив, але потім зупиняємося. Виконаємо роботу над помилками, зробимо висновки. Сподіваюся, ми зрозуміємо, як вирішити цю проблему, і будемо рухатися далі", — підсумувала Шаргородська.

Раніше Україна здобула перемогу над Австрією (3:0) та зазнала трьох поразок: від Болгарії (0:3), Греції (2:3) та Чехії (1:3).

На попередньому Євро-2023 жіноча українська збірна дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Чехії (2:3).