Збірна України завершила міжнародний турнір у Польщі поразкою від Франції

Жіноча збірна України з волейболу зазнала третьої поразки на Меморіалі Аґати Мруз-Ольшевської у Кошаліні.

"Синьо-жовті" у драматичному поєдинку поступились національній команді Франції, яка перед цим також мала дві поразки на турнірі. Зустріч завершилась з рахунком 2:3.

Українки під час зустрічі були попереду 2:1 за сетами, але у підсумку поступились суперницям на тай-брейку – 10:15.

Меморіал Аґати Мруз-Ольшевської

13 серпня

Франція – Україна 3:2 (25:20, 17:25, 19:25, 25:19, 15:10)

Зазначимо, що цей міжнародний турнір є важливим етапом підготовки української збірної до майбутнього чемпіонату Європи. У своєму першому поєдинку "синьо-жовті" поступились Польщі (0:3), а у другому – Італії (1:3)

Напередодні жіноча збірна України з волейболу назвала розширену заявку команди на чемпіонат Європи-2026.