Україна – Німеччина: відеоогляд історичної перемоги "синьо-жовтих" в Лізі націй

У четвер, 4 червня, жіноча збірна України з волейболу зіграла свій другий матч у Лізі Націй, де її суперником стала Німеччина.

Зустріч завершилась історичною перемогою "синьо-жовтих" у п'яти сетах. Це дебютний тріумф для нашої національної команди на турнірі цього рівня.

Підопічні Якуба Глушака в першому сеті зі старту вирвались уперед та оформили в ньому врешті-решт перемогу з різницею в чотири очка. У другій партії Україна здійснила ефектний камбек, поступаючись 4:10.

Після цього німкені з комфортною перевагою виграли два наступні сети, тож доля зустрічі вирішувалась у п'ятому. В ньому команди вели запекли боротьбу й наша збірна все ж таки змогла вирвати перемогу – 15:13.

Найрезультативнішою гравчинею у складі "синьо-жовтих" стала Олександра Міленко. Вона записала собі в актив 22 очка.

Ліга Націй-2026

Груповий етап, 4 червня

Україна – Німеччина 3:2 (25:21, 30:28, 14:25, 19:25, 15:13)

Відеоогляд матчу Україна – Німеччина

Зазначимо, що в наступній грі команда Якуба Глушака протистоятиме збірна Японії. Їхнє очне протистояння відбудеться 5 червня та розпочнеться о 23:30 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому турі Ліги націй Україна поступилась зірковій збірній США. Американки перемогли у трьох сетах.