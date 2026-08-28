Багато чого робили класно: Міленко – про поразку України від Сербії на Євро-2026

Діагональна збірної України Олександра Міленко висловилась про поразку від Сербії на чемпіонаті Європи-2026.

Її слова передає Суспільне Спорт.

В останньому турі групового етапу "синьо-жовті" нав'язали боротьбу фавориткам, проте не змогли виграти жодного сету. Спортсменка заявила, що команда провела хорошу гру та підбила підсумки турніру.

"Ми саме готувалися до основного складу Сербії, бо були впевнені, що вони вийдуть основою, бо не хочуть втрачати очки у світовому рейтингу. Як ми розбирали – так вони і вийшли. Мені здається, ми виконали дуже круту роботу у захисті, на блоці, в атаці. Багато чого робили класно, але чогось не вистачило. Всі бачили, з яким рахунком ми закінчували всі сети – лише кількох очок не вистачило, щоб зачепитися за одну та іншу партію. Щодо вражень, то дуже шкода, що цей турнір закінчується для нас, але дуже гарний досвід для нашої збірної", – сказала Міленко.

Зазначимо, що збірна України фінішувала п'ятою в турнірній таблиці групи B та не вийшла у плейоф. Туди потрапили команди, що фінішували в четвірці найкращих.

Раніше "синьо-жовті" здобули перемогу над Австрією (3:0) та зазнала трьох поразок: від Болгарії (0:3), Греції (2:3) та Чехії (1:3).

На попередньому Євро-2023 жіноча українська збірна дійшла до 1/8 фіналу. Там вона поступилась Чехії (2:3).