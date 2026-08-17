Жіноча збірна України визначилась із заявкою на чемпіонат Європи-2026

Тренерський штаб жіночої збірної України з волейболу визначився із заявкою на чемпіонат Європи-2026.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

До фінального списку увійшли 14 волейболісток. Порівняно з минулою заявкою команди на третій тиждень Ліги націй, відбулась одна зміна: місце догравальниці Марти Федик посіла Андріана Павлик.

Склад жіночої збірної України з волейболу на чемпіонат Європи-2026.

Пасуючі: Дар'я Шаргородська (Virtus Le Cannet, Франція), Станіслава Парфьонова (Буковинка);

Дар'я Шаргородська (Virtus Le Cannet, Франція), Станіслава Парфьонова (Буковинка); Діагональні: Вікторія Даньчак (ІБК Альтос, Республіка Корея), Анна Артишук (Бешикташ, Туреччина);

Вікторія Даньчак (ІБК Альтос, Республіка Корея), Анна Артишук (Бешикташ, Туреччина); Догравальниці: Олександра Міленко (Динамо, Румунія), Юлія Димар (Берел, Казахстан), Валерія Нудьга (Мерінос, Туреччина), Андріана Павлик (Ополе, Польща);

Олександра Міленко (Динамо, Румунія), Юлія Димар (Берел, Казахстан), Валерія Нудьга (Мерінос, Туреччина), Андріана Павлик (Ополе, Польща); Центральні блокуючі: Світлана Дорсман (Хьюстон, США), Уляна Котар (Девелопрес, Польща), Діана Мелюшкина (Торей Ерроуз, Японія), Кіма Жаркова (Балта);

Світлана Дорсман (Хьюстон, США), Уляна Котар (Девелопрес, Польща), Діана Мелюшкина (Торей Ерроуз, Японія), Кіма Жаркова (Балта); Ліберо: Аріна Бойко (DH Volley, Азербайджан), Аліка Луценко (Мелець, Польща).

Зауважимо, що цьогорічна континентальна першість, матчі якої прийматиме чеське Брно, розпочнеться 21 серпня та триватиме до 6 вересня. "Синьо-жовті" стартують на турнірі 21 серпня у матчі проти Болгарії. Початок зустрічі запланований о 18:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що напередодні жіноча збірна України завершила свою участь на міжнародному турнірі – Меморіалі Аґати Мруз-Ольшевської. У своєму першому поєдинку "синьо-жовті" поступились Польщі (0:3), а у другому – Італії (1:3), а заключний поєдинок проти Франції також закінчився поразкою (2:3) для нашої команди.