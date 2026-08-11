Жіноча збірна України стартувала з поразки на турнірі в Польщі

Збірна України розпочали виступ на Меморіалі Аґати Мруз-Ольшевської у Кошаліні з поразки від господарок майданчика.

Національна команда Польщі здобула переконливу перемогу над Україною з рахунком 3:0, контролюючи хід усіх трьох партій завдяки якісному блоку та ефективній грі в атаці.

Найзапекліша боротьба розгорілася у третьому сеті, де українкам вдавалося тримати напругу до останніх розіграшів, однак фінальний відрізок краще провели господарки (25:20).

Цей міжнародний турнір є важливим етапом підготовки української збірної до майбутнього чемпіонату Європи.

Меморіал Аґати Мруз-Ольшевської

11 серпня

Польща – Україна 3:0 (25:17, 25:19, 25:20)

Наступний матч українки зіграють у середу, 12 серпня, проти збірної Італії. Початок – о 18:30 за київським часом.

Напередодні жіноча збірна України з волейболу назвала розширену заявку команди на чемпіонат Європи-2026.