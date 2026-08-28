Показала здатність грати на високому рівні: Глушак – про виліт збірної України з чемпіонату Європи

Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак визнав, що команді не вдалося виконати поставлене завдання на чемпіонаті Європи.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Синьо-жовті" у заключному матчі поступились Сербії та завершили турнір з однією перемогою.

"Сумно, що ми програли цей матч і завершуємо чемпіонат Європи на груповому етапі. Безумовно, наші плани та ідея на цей турнір були зовсім іншими. Позитивом є те, що команда показала здатність грати на високому рівні як єдиний колектив проти Сербії, яка посідає високі позиції у світовому рейтингу", – зазначив фахівець.

Також тренер позитивно оцінив виступ збірної протягом усього літнього сезону, зокрема участь у Лізі націй.

"Якщо оцінювати весь літній сезон у збірній загалом, ми маємо бути задоволені. Участь у Лізі націй була дуже важкою для всієї команди: ми вперше подорожували по всьому світу, зі сходу на захід", — підсумував Глущак.

Раніше Україна здобула перемогу над Австрією (3:0) та зазнала трьох поразок: від Болгарії (0:3), Греції (2:3) та Чехії (1:3).

На попередньому Євро-2023 жіноча українська збірна дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Чехії (2:3).