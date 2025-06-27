Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Волейбол

Україна – Японія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Олег Дідух — 27 червня 2025, 15:00
Україна – Японія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
en.volleyballworld.com

У п’ятницю, 27 червня, збірна України проведе свій сьомий матч Ліги націй проти Японії. Початок поєдинку – о 15:00 за київським часом.

Пропонуємо вашій увазі онлайн-трансляцію матчу Ліги націй Україна – Японія.

У першій грі Ліги націй українці здолали США, після цього в неймовірному матчі перемогли Кубу, а потім прикро програли Бразилії та Ірану, а також без шансів поступилися Франції. В четвер, 26 червня, Україна обіграла Туреччину 3:0, перервавши серію з трьох поразок поспіль.

З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.

Збірна України з волейболу Ліга націй

Збірна України з волейболу

Збірна України перервала триматчеву серію поразок у Лізі націй
Україна – Туреччина: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Визначився склад збірної України на матч Ліги нації проти Туреччини
Вперше не серед лідерів: Україна втратила 4 позиції в турнірній таблиці Ліги націй після поразки від Франції
Шанс виправитись за поразку від Франції: збірна України зіграє проти Туреччини в Лізі націй

Останні новини