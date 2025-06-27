Україна – Японія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У п’ятницю, 27 червня, збірна України проведе свій сьомий матч Ліги націй проти Японії. Початок поєдинку – о 15:00 за київським часом.

Пропонуємо вашій увазі онлайн-трансляцію матчу Ліги націй Україна – Японія.

У першій грі Ліги націй українці здолали США, після цього в неймовірному матчі перемогли Кубу, а потім прикро програли Бразилії та Ірану, а також без шансів поступилися Франції. В четвер, 26 червня, Україна обіграла Туреччину 3:0, перервавши серію з трьох поразок поспіль.

З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.