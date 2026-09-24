Плотницький: Не раз показали, що грати ми вміємо

Один із лідерів чоловічої збірної України з волейболу Олег Плотницький підбив підсумки виступів команди на чемпіонаті Європи-2026.

Відповідний пост спортсмен опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Не буду багато писати, плюс-мінус все сказав у післяматчевому коментарі. Це не був емоційний коментар — це був досить зважений і, як на мене, більш ніж реальний опис нашої гри, та не тільки останньої – але й не всіх, бо все ж таки грати ми вміємо і показали це не один раз.

Додати можу тільки одне: це не перша і не остання поразка в нашій кар'єрі — як збірної команди, так і в наших клубних кар'єрах. Головне, що ми ще в грі за ОІ, і в цій грі ми не андердог, а, сміливо можна сказати, одні з фаворитів (це, напевно, буде найважча наша гра, в якій помилки будуть дуже сильно відчуватися)", – написав Плотницький.