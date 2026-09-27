Плотницький став найкращим гравцем Євро-2026 за ейсами

Провідний волейболіст збірної України Олег Плотницький став найкращим гравцем чемпіонату Європи 2026 за ейсами.

На поточному Євро українець зіграв у 20 сетах, і виконував у середньому рівно один ейс за партію – 20 загалом. Це із запасом найкращий результат турніру.

Друге місце посів фін Лука Марттіла, у якого також 20 успішних подач, однак за 38 партій. Трійку лідерів замкнув Сімеон Ніколов, у якого 18 результативних подач за 24 сети.

Додамо, що у двадцятці найкращих опинився також Дмитро Янчук, у якого за турнір 7 ейсів.

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Загалом же у Плотницького 94 очки за турнір, чого вистачило для потрапляння у топ-20 (17 сходинка) гравців за кількістю зароблених очок.

Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію та закрили Болгарію (3:1), першими гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.

У четвертому турі команда розгромила Португалію, а в останньому поєдинку етапу розгромно поступилися Польщі (0:3).

У підсумку Україна посіла друге місце групи та у плейоф потрапила на Румунію. Матч 1/8 фіналу завершився сенсаційною поразкою "синьо-жовтих".