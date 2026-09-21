Я провалив цей матч: Щуров – про поразку від Румунії на Євро-2026

Блокувальник збірної України з волейболу Владислав Щуров відреагував на поразку від Румунії (0:3) в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

У грі з Румунією гравець припустився двох ключових помилок. За рахунку на користь Румунії 22:21 Щуров не зміг реалізувати перехідний м'яч першим дотиком, відправивши його в аут, що дало суперникам вирішальний відрив. А у другій партії за рахунку 9:7 збірна України мала можливість збільшити перевагу до трьох очок, проте Владислав знову схибив на перехідному м'ячі.

"Це десь зіграла невпевненість, може, моя особиста. Мабуть, я дуже багато хотів від цієї гри. Дуже багато хотів показати і дати хлопцям підтримки у цій грі, бо було важкувато дійсно.

Але сталося так, як сталося. Дійсно, я провалив цей матч. Але зараз це вже в минулому, цього вже не змінити. Не сидітиму тиждень і не думатиму лише про те, як не забив два м'ячі та як ми програли румунам. Ні, час іде і треба розвиватися, не треба гаяти час, а йти вперед.

Так, програв і не допоміг команді. Так сталося. І я не робот, і всі ми. Колись у нас буває поганий день — і це нормально, це може бути. Але збираємося, робимо висновки та йдемо далі", – підсумував Щуров.