Україна здобула першу перемогу в Лізі націй EAFF-2025, обігравши Нідерланди

Сьогодні, 18 жовтня, відбувся матч другого туру Ліги націй EAFF-2025 за участі збірної України з ампфутболу.

Після поразки в першому турі у грі проти Ізраїля (0:2), "синьо-жовті" готувалися до протистояння зі збірною Нідерландів. І на відміну від попереднього поєдинку, цей приніс позитивний результат – українці виграли з рахунком 2:1.

Ліга націй EAFF-2025

2 тур, 18 жовтня

Україна – Нідерланди 2:1

УАФ

Варто зазначити, що цей ігровий день для збірної України ще не завершився. О 14:00 за київським часом розпочнеться третій матч українців на турнірі. Їхнім наступним суперником виступить збірна Бельгії. А завтра, 19 жовтня, Україна зустрінеться з Азербайджаном (16:00).

Нагадаємо, що у серпні УАФ анонсувала запуск чемпіонату України з ампфутболу, старт якого відбувся наприкінці того ж місяця.