Депай став найкращим асистентом в історії збірної Нідерландів

Володимир Варуха — 12 жовтня 2025, 21:00
31-річний форвард Корінтіанса Мемфіс Депай встановив нове досягнення у складі збірної Нідерландів.

У матчі проти Фінляндії в рамках кваліфікації до ЧС-2026 він забив свій 54-й м’яч за національну команду та зробив дві гольові передачі вже в першому таймі.

Депай став найрезультативнішим асистентом в історії збірної Нідерландів – на його рахунку тепер 35 передач. Таким чином він обійшов видатного представника "помаранчевих" Веслі Снейдера.

Крім того, у вересні Мемфіс очолив список найкращих бомбардирів національної команди, випередивши Робіна ван Персі (50 голів), Класа-Яна Хунтелара (42) та Патріка Клюйверта (40).

За свою кар’єру Депай виступав за ПСВ, Манчестер Юнайтед, Ліон, Барселону, а влітку 2024 року приєднався до Корінтіанса.

Раніше Депай запізнився на збір Нідерландів, оскільки загубив паспорт

