Зірка Тоттенгема і збірної Нідерландів закрутив роман з однією із найгарячіших британських моделей

Напередодні старту чемпіонату світу-2026 увагу футбольних уболівальників привернув не лише футбол, а й особисте життя одного з лідерів збірної Нідерландів.

Захисник і капітан Тоттенгема Міккі ван де Вен офіційно підтвердив роман із британською моделлю та інфлюенсеркою Еллою Баффін. Пару помітили під час романтичної відпустки в іспанській Марбельї незадовго до того, як футболіст приєднався до табору національної команди.

Закохані провели кілька днів на одному з найрозкішніших курортів узбережжя. Вони відпочивали біля басейну, грали в гольф, відвідували місцеві ресторани та насолоджувалися спільним часом перед напруженим футбольним літом.

📢🔴 LATEST GOSSIP: From London to Munich! ✈️



England model Ella Buffin is officially heading to the World Cup as the ultimate Dutch WAG. 🇳🇱⚽️ She’s officially dating 6ft 4in Spurs captain Micky van de Ven!

Talk about a power couple. 😍👇 Do you think they are football’s… pic.twitter.com/XiS4GR6xNE — Beyond The Pitch⚽ | Insights, Banter & Lifestyle (@BeyondPitches) June 2, 2026

Особливу увагу привернула саме Елла Баффін. 24-річна модель уже давно має велику аудиторію в соцмережах, де за її життям стежать сотні тисяч підписників. Популярність їй принесли фото з подорожей, модні зйомки та співпраця з відомими брендами.

Під час відпочинку дівчина активно ділилася атмосферними кадрами з Іспанії. На її сторінках з'явилися фото з пляжу, басейну, сніданків під відкритим небом та прогулянок узбережжям.

Для ван де Вена ця відпустка стала можливістю перезавантажитися після непростого сезону. Тоттенгем лише в останньому турі гарантував собі місце в еліті англійського футболу, а сам нідерландець був одним із ключових гравців команди в боротьбі за порятунок.

Читайте також : Фото Колишній хлопець найсексуальнішої футболістки світу завів стосунки із донькою легенди Арсенала

Раніше повідомлялося, що скандальний український футболіст Челсі Михайло Мудрик закрутив роман з американською блогеркою.