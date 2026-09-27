Фінал КБДК Україна – Чехія: спроба обіграти фаворита і здобути престижний трофей

27 вересня відбудеться історична подія для українського тенісу. Жіноча збірна нашої країни проведе дебютний фінал командного чемпіонату світу – Кубку Біллі Джин Кінг. Суперницями українок стануть головні фаворитки змагань, чешки. Двобій відбудеться на критому хардовому корті китайського Шеньчженя.

Україна лише вдруге пробилася до фінального раунду КБДК, який раніше називався Кубком Федерації. Перший такий успіх датується минулим роком, тоді у півфіналі шлях нашим тенісисткам заступили майбутні переможниці, спортсменки Італії.

Успіхи команди Чехії набагато серйозніші. Якщо рахувати титули, завойовані за часів єдиної Чехословаччини (а чехи, звісно, їх рахують, вважаючи себе правонаступниками соціалістичної держави), то їх налічується 11. П'ять було завойовано у 70-80-х роках двадцятого сторіччя, а ще шість – минулого десятиріччя.

Більше звитяг у жіночому командному турнірі мають тільки представниці США – 18.

Зараз збірна Чехії налаштована покращити свою статистику, приїхавши до Китаю топовим складом. Що можуть протиставити українки?

Склад збірної України

Еліна Світоліна (32 роки, №7 WTA).

Ангеліна Калініна (29 років, №48 WTA, №140 парного рейтингу).

Катаріна Завацька (26 років, №262 WTA).

Людмила Кіченок (34 роки, №52 парного рейтингу).

Капітан – Ілля Марченко.

Заявка нашої команди заповнена не повністю, адже до неї можна було включати п'ятьох тенісисток. Про причини цього та успіхи спортсменок у сезоні ми розповідали у прев'ю до турніру.

Коротко нагадаємо шлях українок до дебютного фіналу.

З суперницями по чвертьфіналу нашим дівчатам пощастило. Збірна Бельгії без Елізе Мертенс не являє собою грізної сили. Проте ця команда зуміла у кваліфікації вибити американок, і хоча б через це до бельгійок варто було ставитися серйозно.

Капітан команди Бельгії, відомий тренер Вім Фіссетт вирішив ще більше сплутати карти. На одиночні поєдинки він поставив Яну Отципку з п'ятої сотні рейтингу та Грет Міннен – із третьої, залишивши поза грою єдину представницю топ-100 – Ганне Вандевінкель.

І це могло спрацювати з прогнозованим складом українок.

Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна, здалося, недооцінили можливості опоненток. І якщо другий номер нашої команди, програвши перший сет без жодного вінерсу зі свого боку, надалі розібрала Отципку на запчастини, то перша ракетка України в трьох сетах сенсаційно поступилася Міннен.

У парі Калініна та Людмила Кіченок не були фаворитками проти більш рейтингової та зіграної пари Магалі Кемпен/Лара Салден, однак українки видали дуже якісний поєдинок і вивели збірну до півфіналу.

Ангеліна Калініна (справа) і Людмила Кіченок ФТУ

Там на нашу команду другий рік поспіль чекала Італія. У 2025-му Світоліній не вистачило буквально дещиці, щоб дотиснути Жасмін Паоліні після того, як Марта Костюк заробила перше очко. Та гра стала останньою для Еліни минулого сезону чималою мірою з психологічних причин.

Зараз роль Костюк виконала Калініна, впевнено і чітко перемігши 18-річну Тайру Грант.

А далі настала мить солодкого реваншу! Світоліна вийшла на корт не просто перемагати, а знищувати Паоліні. Італійка абсолютно не знала, що протиставити Еліні, яка спіймала неймовірний кураж. 6:2, 6:2 – і дворазові чинні чемпіонки КБДК відправились додому. А Світоліна була настільки заряджена, що після переможного удару від припливу позитивних емоцій ледь не розтрощила свою ракетку об корт.

Going BIG down the line to seal the deal 🫨



Elina Svitolina’s tie-winning shot is the Gainbridge Play of the Day! 🎯👏 #BJKCup pic.twitter.com/Xw01hD79yC — Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 26, 2026

Такого за достатньо довгу кар'єру Еліни бачити після перемог не доводилося.

Картину сліз Ангеліни, загорнутої в український прапор, також спостерігати раніше ми не мали можливості.

До моменту найбільшого тріумфу залишився найважчий крок.

Склад збірної Чехії

Лінда Носкова (21 рік, №6 WTA, №37 парного рейтингу). Молода тенісистка по-справжньому розкрилася влітку на траві. Спочатку стала переможницею турніру WTA 500 у Берліні (вигравши там і в одиночці, і в парі), а потім тріумфувала на Вімблдоні. На нещодавньому US Open дійшла до чвертьфіналу. В парному розряді місяць тому разом зі співвітчизницею Марі Боузковою здобула титул на "тисячнику" в Цинциннаті.

Кароліна Мухова (30 років, №8 WTA, №166 парного рейтингу). Досвідчена спортсменка у сезоні добре виступала на всіх видах покриття. У лютому перемогла на хардовому турнірі WTA 1000 в Досі, у квітні грала у грунтовому фіналі Штутгарта. Влітку Мухова оформила титул на траві Бад-Гомбурга й у драматичному фіналі поступилася якраз Носковій у вирішальному матчі Вімблдона.

Марі Боузкова (28 років, №26 WTA, №39 парного рейтингу). Боузкова протягом усієї кар'єри ніяк не може увійти до топ-20 жіночого рейтингу. Поточного сезону в її активі титули на двох турнірах WTA 250: ґрунтовому в Боготі та трав'яному – в Ноттінгемі. У парному розряді Марі разом із Носковою несподівано перемогли в Цинциннаті.

Сара Бейлек (20 років, №28 WTA). Протягом більшої частини сезону представниця молодого покоління чеського тенісу не показувала нічого особливого. Однак у лютому виграла турнір WTA 500 в Абу-Дабі, а у серпні дійшла до півфіналу "тисячника" в Цинциннаті. За настільки сильного складу своєї збірної в фіналі шансів побачити її на корті мінімум.

Катерина Синякова (30 років, №53 WTA, №1 парного рейтингу). Найкраща парна тенісистка планети очікує можливості хоч раз зіграти у фінальному раунді КБДК. У сезоні-2026 Синякова разом із американкою Таунсенд стали чемпіонками Ролан Гаррос та US Open. Остання перемога дозволила Катерині зібрати кар'єрний Grand Slam у парному розряді, тобто, здобути титули усіх чотирьох мейджорів у різні роки.

Збірна Чехії з тенісу Getty images

Як бачимо, склад дуже сильний. У двох перших матчах у Шеньчжені – проти Великої Британії та Іспанії – чешки вирішували долю протистоянь у двох зустрічах.

Варто зазначити, що в суперницях у них не було жодної представниці топ-30 рейтингу WTA. Дві перемоги в активі Носкової, по разу успіху досягали Мухова та Боузкова. Правда, жоден із поєдинків не складався для них абсолютно безхмарно, і про це теж треба сказати.

Майже немає сумнівів, що проти українок в одиночних зустрічах вийдуть Носкова та Мухова. Оскільки статус першого та другого номера в команді залежить від поточного рейтингу тенісисток, то суперницею Кароліни в першому поєдинку фіналу стане Ангеліна Калініна, а Лінда протистоятиме Еліні Світоліній.

Очні зустрічі

Калініна і Мухова раніше не грали між собою. Світоліна з трьох поєдинків проти Носкової здобула одну перемогу. Це сталося поточного сезону на грунті Штутгарта. Успіхи Лінди проти лідерки нашої команди датовані 2024-м роком.

Загалом Україна та Чехія провели між собою один матч у межах КБДК. У 2023 році в номінально домашньому матчі у Туреччині чешки перемогли з рахунком 3:1. Склади команд тоді були зовсім іншими, ніж зараз.

Якби в нашій команді не травмувалася Марта Костюк, шанси в одиночках виглядали б приблизно рівними. В нинішній ситуації хочеться сподіватися на хоча б одну перемогу з двох можливих. Правда, навіть у цьому випадку шансів на парну звитягу буде обмаль.

Якщо справа дійде до третьої гри, пара українок Калініна/Кіченок, яка принесла Україні перемогу проти Бельгії, навряд чи зміниться. У чешок разом із Синяковою в такому випадку, найімовірніше, зіграє свіжа Боузкова.

The Final is official.



The nations are set.



Tomorrow, history goes down 🇺🇦🇨🇿#BJKCup | September 27 pic.twitter.com/6l6EQiT9Qm — Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 26, 2026

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори не дають оптимістичних для українських уболівальників котирувань на підсумок матчу. Перемога збірної Чехії оцінюється коефіцієнтом 1.26. На успіх української команди можна поставити за 3.40. Неприємно, але закономірно.

Скажемо відверто: після оголошення остаточних заявок на фінал КБДК Чехія виглядала явним фаворитом турніру. Ним вона буде й у вирішальному матчі. Однак рейтинги в теніс не грають, а індивідуальні та командні змагання – речі різні. Це вже довела Грет Міннен перемогою над Світоліною. Чому б нашим тенісисткам не спростувати передстартові прогнози?

Де дивитися онлайн фінал КБДК Україна – Чехія

Трансляцію матчевої зустрічі здійснюватимуть телеканал і ютуб-канал Setanta Sports. Всі ігри у прямому ефірі будуть показані 27 вересня, починаючи з 12:00 за київським часом.