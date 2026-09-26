Півфінал КБДК Україна – Італія: минулорічне дежавю чи історичний реванш?

26 вересня жіноча збірна України з тенісу проведе півфінальний матч Кубку Біллі Джин Кінг проти чинних чемпіонок турніру – команди Італії. Протистояння відбудеться на критих хардових кортах у китайському Шеньчжені.

Українки вдруге поспіль вийшли у півфінал чемпіонату світу серед збірних. Минулого сезону наші тенісистки дебютували у фінальному раунді реформованого з Кубку Федерації турніру і дійшли там якраз до півфіналу, де поступилися саме італійкам. З урахуванням того, що Італія приїхала до Китаю тим же складом, що й торік, зустріч набуває для України ще більшої принциповості.

Майбутні суперниці мають у КБДК значно вагоміші успіхи. Італійки шість разів вигравали командний турнір і наразі є його дворазовими чинними чемпіонками. У 2025-му в фіналі вони обіграли фавориток – збірну США, яка зараз не зуміла кваліфікуватися до вісімки найсильніших і до Шеньчженя не приїхала.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (32 роки, №7 WTA).

Ангеліна Калініна (29 років, №48 WTA, №140 парного рейтингу).

Катаріна Завацька (26 років, №262 WTA).

Людмила Кіченок (34 роки, №52 парного рейтингу).

Капітан – Ілля Марченко.

Наша заявка складається лише з чотирьох тенісисток з можливих п'яти. Більш детально про це та досягнення гравчинь у сезоні ми розповідали у прев'ю до фінального раунду КБДК.

У Шеньчжені збірна України провела чвертьфінальний матч проти Бельгії, тієї самої команди, яка стала на шляху команди США у кваліфікації до турніру. Капітан суперниць, знаменитий тренер Вім Фіссетт, здивував складом, не виставивши на одиночні матчі єдину свою представницю топ-100, Ганне Вандевінкель.

І ледь не досягнув успіху.

У поєдинку других номерів команд від України прогнозовано виступала Ангеліна Калініна. 474 номер рейтингу WTA Яна Отципка приголомшила нашу тенісистку у першій партії атаками з будь-яких позицій і забрала перший сет на тай-брейку, причому українка не мала за партію жодного вінерсу.

Як тільки Калініна стала грати гостріше, різниця в класі тут же далася взнаки. За два наступні сети бельгійка спромоглася взяти лише два гейми й неприємної сенсації, на щастя, не сталося.

Ангеліна Калініна Getty images

Але вона відбулася у поєдинку лідерок збірних. Еліна Світоліна несподівано не зуміла перемогти 217 ракетку світу Грет Міннен. Українка виграла перший сет, а надалі, як не дивно, Міннен виявилася більш стабільною в розіграшах і забрала дві наступні партії. Після гри бельгійка заявила, що не розуміє, як їй вдалося перемогти.

Доля путівки до півфіналу вирішувалася у парній зустрічі. До неї бельгійки підходили фаворитками, адже їхні парниці, Магалі Кемпен та Лара Салден, і в рейтингу розташовувалися вище за українок, і мали досвід спільних виступів. У нашій команді капітан Марченко в дует до Людмили Кіченок поставив Калініну, яка зіграла до цього двогодинний одиночний поєдинок.

Саме Ангеліна стала джокером. Вона виглядала лідеркою пари і взагалі українки провели дуже якісну зустріч, ніби не вперше вийшли разом на офіційний матч. Двічі по 6:3 – Україна у півфіналі.

Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок Getty images

Склад збірної Італії

Жасмін Паоліні (30 років, №20 WTA, №25 парного рейтингу). На відміну від двох попередніх років, перша ракетка Італії не має на своєму рахунку титулів і взагалі великих успіхів, тож залишила чільну десятку рейтингу і знаходиться на межі вильоту з топ-20. Найкращим її досягненням став чвертьфінал Вімблдона з поразкою там від Марти Костюк. Після цього італійка майже два місяці лікувала травму стопи.

Через неідеальну фізичну готовність Паоліні провела не так багато матчів у сезоні в дуеті зі своєю багаторічною напарницею, Сарою Еррані. В їхньому активі лише весняні фінал у Маямі та півфінал в Індіан-Веллсі.

Елізабетта Коччаретто (25 років, №67 WTA). Тенісистка непогано розпочала поточний сезон, здобувши титул у Гобарті в січні та дійшовши до чвертьфіналу в Досі. Зараз Коччаретто перебуває у слабкій формі й має серію з п'яти поразок поспіль на рівні WTA, а про її єдиний матч у фінальному раунді КБДК-2026 згадаємо нижче.

Лучія Бронцетті (27 років, №130 WTA). Це номінально п'ята ракетка Італії, яка проводить сезон здебільшого на ґрунтових челенджерах. У Модені та Римі влітку вона доходила до фіналів, титулів не здобувала.

Тайра Грант (18 років, №150 WTA). Представниця молодого покоління італійського тенісу. Розпочинала сезон на турнірах ITF (нині WTT), де виграла змагання рівня W35 у Санта-Маргеріта-ді-Пула та W75 у Кошице. В середині сезону перейшла на челенджери, вийшла в фінал у Фоджі. За останні 2,5 місяці зіграла лише три офіційні матчі.

Сара Еррані (39 років, №13 парного рейтингу). Ветеранка збірної Італії з віком перекваліфікувалася на чисту парну гравчиню. Про її спільні виступи в сезоні з Паоліні ми вже говорили, а із американкою Меліхар Сара дійшла до фіналів у Берліні та Торонто.

Капітан – Татьяна Гарбін.

Італійки другий рік поспіль зустрілися у чвертьфіналі КБДК із господарками китаянками. Татьяна Гарбін не стала винаходити велосипед і виставила на одиночні поєдинки найвищих за рейтингом тенісисток. І ледь не прогадала.

Елізабетта Коччаретто була менш ніж за годину розгромлена 37-річною Чжан Шуай. Лідерці збірної Жасмін Паоліні довелося вирішувати складне завдання. Потрібно було обігравати чвертьфіналістку US Open-2026 Чжен Ціньвень, а потім одразу виходити на парну зустріч.

З усім цим Паоліні впоралася, хоч у парі з Еррані проти Го Ханьюй і Цзян Сіньюй довелося провести на корті всі три сети. Тобто, фактично відіграти п'ять партій поспіль на високому рівні. Після довгого для себе ігрового вечора Жасмін зізналася, що не розуміє, як чоловіки на турнірах Grand Slam витримують п'ятисетові матчі.

Жасмін Паоліні і Сара Еррані Getty images

Все ж, чинні чемпіонки подолали чвертьфінальну стадію і вдруге поспіль у півфіналі вийшли на Україну.

Очні зустрічі

Збірні Італії та України в межах Кубку Федерації та Кубку Біллі Джин Кінг грали одна проти одної 5 разів. Нашим співвітчизницям поки ніяк не вдається перемогти. І якщо перші чотири матчі відбулися давно – у 2012 році та раніше, то остання, торішня поразка назавжди має запам'ятатися Еліні Світоліній.

Тоді Марта Костюк не відчула проблем із Коччаретто, а перша ракетка України впевнено вела справу до перемоги над Паоліні – 6:3, 4:2. Раптом італійка змінила стиль гри, відійшла в оборону, і з цим Світоліна нічого не зуміла зробити. Пробити захист суперниці не вийшло, Паоліні влаштувала камбек, а потім у дуеті з Еррані прогнозовано обіграла Костюк із Людмилою Кіченок.

Оскільки пара Паоліні/Еррані залишається все ще грізною, попри 39 років Сари, завдання українок залишається тим самим, що й у попередньому розіграші. Потрібно перемагати у двох одиночних поєдинках, адже в парному шанси на успіх будуть мінімальними.

Найвірогідніше, Калініній доведеться грати проти Коччаретто, а Світоліна з другої спроби спробує впоратися з Паоліні. Склади на матч стануть відомими за годину до його старту.

Жіноча збірна України з тенісу Getty images

Завдання важке, адже Паоліні продовжила свою вражаючу серію з перемог за збірну в КБДК. В одиночках Жасмін виграє з 2024 року протягом 6 поєдинків поспіль. У парі з Еррані вона не поступається з 2022-го, здобувши за цей час 5 звитяг.

Капітанка збірної Чехії Барбора Стрицова, чиї підопічні вже пройшли до фіналу і чекають на майбутніх суперниць, вважає, що в матчі Україна – Італія виграють чинні чемпіонки турніру.

Наші тенісистки спробують її здивувати.

Де дивитися онлайн півфінал КБДК Україна – Італія

Трансляцію матчевої зустрічі здійснюватимуть телеканал і ютуб-канал Setanta Sports. Всі ігри у прямому ефірі будуть показані 26 вересня, починаючи з 12:00 за київським часом.