Калініна – про свою перемогу в КБДК: Дуже задоволена тим, як упоралася з цим матчем

Ангеліна Калініна після перемоги у стартовому поєдинку півфінального матчу Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Італії поділилася емоціями від свого успіху.

Слова тенісистки наводить Sport.ua.

"Я дуже щаслива. Велике дякую всім нашим українським уболівальникам за неймовірну підтримку. Я просто намагаюся вибирати правильні удари у правильний момент. Звичайно, іноді це не працює, але загалом я дуже пишаюся тим, які зусилля доклала сьогодні, і дуже задоволена тим, як упоралася з цим матчем. Наприкінці я трохи нервувала, особливо в останні моменти. Але велике дякую моїй команді, нашому капітану, нашим тренерам, всій команді і, звичайно ж, найголовніше – уболівальникам", – сказала Калініна.

Для виходу в фінал КБДК нашій команді потрібно виграти одну зустріч із двох, що залишилися. У другому одиночному поєдинку на корт вийшли лідерки збірних. Еліна Світоліна протистоїть Жасмін Паоліні. На пару заявлені від України Калініна та Людмила Кіченок, від Італії – Сара Еррані та Паоліні.

Переможець двобою у матчі за трофей зустрінеться зі збірною Чехії.

Нагадаємо, у чвертьфіналі КБДК Україна пройшла команду Бельгії, а Калініна обіграла Яну Отципку.