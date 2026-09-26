Сльози радості: Калініна розплакалася після історичного виходу у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. У півфінальному протистоянні українки здолали чинних чемпіонок турніру — збірну Італії, подарувавши українським уболівальникам неймовірний вечір.

Перший матч виграла Ангеліна Калініна, яка здолала Тайру Катеріну Грант. А вирішальне очко Україні принесла Еліна Світоліна, яка обіграла Жасмін Паоліні та оформила історичний вихід нашої команди до фіналу.

Після завершення матчу Світоліної емоції захопили всіх українок. Особливо зворушливим став момент із Калініною — тенісистка не змогла стримати сліз і розплакалася прямо після історичної перемоги своєї партнерки.

Нагадаємо, Україна здобула дві одиночні перемоги і достроково вийшла до фіналу чемпіонату світу серед збірних. Ангеліна Калініна трохи раніше обіграла Тайру Грант.

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Натомість Еліна Світоліна розгромила лідерку італійської збірної Жасмін Паоліні.

У вирішальному матчі КБДК 27 вересня наша команда зустрінеться з чешками.