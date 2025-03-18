Можливе українське дербі, американки проти "нейтралок": прев'ю турніру в Маямі

Минуло два дні після завершення турніру серії WTA 1000 у каліфорнійському Індіан-Веллсі, а вже стартує нове змагання того ж рівня у флоридському Маямі, майже на іншому краю США.

Для найкращих тенісисток планети вдало виступити на цих двох турнірах поспіль непросто. Якщо тригодинна різниця у часі не є критичною, то швидке проходження адаптації з сухого середземноморського клімату Каліфорнії до вологого тропічного клімату Флориди дійсно може викликати проблеми. Також треба рахуватися з різними характеристиками кортів. Хардове покриття у Маямі є швидшим, ніж в Індіан-Веллсі.

Тріумфи на цих двох турнірах, здобуті за один сезон, отримали символічну назву "Сонячний дубль". З 1987 року, коли обидва змагання почали проводитися у своїх нинішніх локаціях, лише четверо жінок зуміли отримати цей неофіційний титул: Штеффі Граф (у 1994 та 1996 рр.), Кім Клійстерс (2005 р.), Вікторія Азаренка (Білорусь, 2016 р.) та Іга Швьонтек (2022 р.).

Хочеться сподіватися, що представниця країни-агресорки Мірра Андрєєва, яка два дні тому стала переможницею в Індіан-Веллсі, до "Сонячного дублю" не дістанеться.

Дати проведення, очки, призові

У поточному році змагання основної сітки у Маямі пройдуть з 18 по 30 березня. Призовий фонд жіночого турніру складе 8,963,700 доларів, рівно стільки ж, скільки в Індіан-Веллсі. Відповідно, розподіл призових та рейтингових очок за раундами ідентичний.

Перше коло: 10 очок / $23,760.

Друге коло: 35 очок / $35,260.

Третє коло: 65 очок / $60,400.

Четверте коло: 120 очок / $103,225.

Чвертьфінал: 215 очок / $189,075.

Півфінал: 390 очок / $332,160.

Фінал: 650 очок / $597,890.

Перемога: 1000 очок / $1,124,380.

Аналіз жеребкування змагання та шансів спортсменок розпочнемо з українок.

Наші

Еліна Світоліна додала оптимізму українським уболівальникам своїм виходом у чвертьфінал змагань в Індіан-Веллсі. Після невдалих виступів у лютому перша ракетка України набирає форму. Хорошою новиною є те, що захищати жодних очок Світоліній не потрібно. Минулого року вона програла в Маямі у своєму стартовому матчі.

Еліна Світоліна

Проте є й погана новина, і вона пов’язана з жеребом. Еліна посіяна на турнірі під 22 номером і через посів пропускає перше коло. А ось у другому її суперницею буде хтось із пари Даяна Ястремська – Белінда Бенчич.

Мало того, що не хочеться зустрічей між українками на настільки ранній стадії змагань, так ще й нема впевненості, що Ястремська здолає швейцарку. Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Бенчич після народження дитини в Індіан-Веллсі вперше дійшла до чвертьфіналу "тисячника" і повертає собі впевненість.

Якщо Світоліній або Ястремській вдасться подолати друге коло, у третьому вірогідною суперницею буде 15 сіяна чешка Кароліна Мухова. А далі – Іга Швьонтек. Приємного мало.

Для Марти Костюк нарешті настав короткий момент, коли можна не думати про захист минулорічних очок. У Маямі торік вона не виступала через хворобу. Однак за три останні тижні Костюк втратила десять позицій у рейтингу, нині перебуваючи на межі вильоту з першої тридцятки.

Марті з її активною громадянською позицією жереб підготував цілий натовп суперниць з Росії. Костюк як 23 сіяна стартує з другого кола, де зіграє проти Анастасії Потапової чи однієї з переможниць кваліфікації. Якщо вдасться пройти далі, то у третьому раунді опоненткою буде одна з трьох можливих росіянок, найсильнішою з яких є Діана Шнайдер.

І навіть у четвертому колі є шанс зустрітися з Анною Калінскою. Правда, найвірогіднішою суперницею там є четверта ракетка світу Джессіка Пегула. До цієї стадії Костюк ще потрібно дістатися.

Ангеліні Калініній серед усіх українок потрібно буде захищати у Маямі найбільше очок – 120. Минулого року вона дійшла до четвертого кола, і зараз буде вкрай важко повторити те досягнення. Адже з останніх 5 матчів Калініна святкувала перемогу лише в одному.

Уже на старті Ангеліні доведеться зіграти з білорускою Вікторією Азаренкою. Їй вона поступилася місяць тому в Дубаї, маючи перевагу 6:2, 5:2. Хочеться сподіватися на реванш, однак зараз українка явно перебуває не в формі. Якщо все ж перемогти "нейтральну" спортсменку вдасться, на Калініну вже очікуватиме Кароліна Мухова. І далі гілка сітки зі Світоліною, Ястремською та Бенчич.

П’ятою українкою, яка виступить в основній сітці турніру в Маямі, стала Юлія Стародубцева. Вона подолала кваліфікацію, де перемогла двух ветеранок жіночого тенісу Варвару Лепченко та Татьяну Марію. А до цих звитяг від початку жовтня Стародубцева мала лише 2 виграші у 13 матчах. Схоже, що неприємний етап у кар’єрі Юлії підійшов до завершення.

Юлія Стародубцева Getty images

У першому колі Стародубцева зустрінеться з чотириразовою переможницею турнірів Grand Slam, японкою Наомі Осакою. За таких умов далі по сітці дивитися немає особливого сенсу, просто і повболіваємо за Юлію.

Буде логічним, якщо розмову про головних фавориток змагань розпочнемо з фіналісток турніру в Індіан-Веллсі.

Сабалєнка та Андрєєва

Білорусці майже не потрібно турбуватися про захист торішніх очок, адже минулого сезону вона стала співавторкою приємної для нас сенсації, поступившись у третьому колі Ангеліні Калініній.

Першій ракетці світу не дуже пощастило з жеребкуванням. У четвертому колі вона може зустрітися або з Донною Векич, або з минулорічною тріумфаторкою турніру Даніель Коллінз, а у чвертьфіналі натрапити на Чжен Ціньвень чи Єлену Рибакіну.

Порівняно з попереднім турніром, сітка складніша, однак варто звернути увагу, що усі можливі суперниці грають у стилі самої Сабалєнки, а це спрощує їй завдання.

Переможниця Індіан-Веллсу Андрєєва уже у третьому колі, скоріш за все, зіграє проти тріумфаторки Дохи Аманди Анісімової, і тут може бути цікаво за однієї умови. Американка діє у стилі Даяни Ястремської, і якщо в неї "полетить", здатна здолати кого завгодно. От тільки й до турніру в Катарі, й після в неї мало що виходило.

Після цього в росіянки вірогідні інші представниці США Емма Наварро та Джессіка Пегула. І ще один півфінал зі Швьонтек. Двічі за останній місяць Андрєєва польку на шляху до титулів уже проходила.

Іга Швьонтек

Друга ракетка світу у поточному сезоні, хоч ніде не провалюється, проте не тільки не здобула жодного титулу, а й не доходила до фіналів змагань. На цей момент рік тому Швьонтек уже ставала чемпіонкою турнірів у Досі та Індіан-Веллсі. У Маямі польці потрібно буде захищати 120 очок за четверте коло минулого сезону.

Іга Швьонтек Getty images

Подивившись на сітку, є відчуття, що навряд комусь вдасться зупинити Швьонтек до чвертьфіналу. Тільки тут Медісон Кіз, вірогідно, спробує повторити свою звитягу часів Australian Open. Якщо американці цього не вдасться, буде цікаво подивитися третю серію протистояння Швьонтек – Андрєєва. Ніхто, звісно, не проти, якщо росіянка так далеко не зайде.

Господарки кортів

Медісон Кіз на старті цього року виглядає найкращою з американок. Ба більше, у Чемпіонській гонці, тобто, за сумою очок, набраних у поточному сезоні, вона продовжує лідирувати. Кіз перемогла на Australian Open та на "п’ятисотнику" в Аделаїді. Весь лютий вона пропустила через травму, а в Індіан-Веллсі дійшла до півфіналу, де була розгромлена Сабалєнкою.

У Маямі Кіз доведеться подолати бар’єри у вигляді Єлени Остапенко та Клари Таусон, щоб вийти у чвертьфіналі на Швьонтек. А там уже подивимось, чи вдасться польці взяти реванш за Мельбурн.

Джессіка Пегула програла Кіз у фіналі Аделаїди на старті сезону, а на початку березня здобула титул на домашньому турнірі в Остіні. На більш значимих змаганнях далі четвертого кола четвертій ракетці світу проходити не вдалося. Зокрема, саме на цій стадії американку зупинила в Індіан-Веллсі Еліна Світоліна.

Пегула у Маямі потрапила до чверті сітки з Мартою Костюк та купою росіянок. Якщо їй вдасться звідти вибратися, скоріш за все, потрапить на Мірру Андрєєву у чвертьфіналі. Побажаємо Джессіці удачі у всіх цих матчах, окрім можливої зустрічі з Костюк.

20-річній Коко Гофф початок сезону не вдався. Окрім чвертьфіналу Australian Open, нема чого згадати. На певний час прогрес донедавна найперспективнішої молодої тенісистки WTA-туру сповільнився, якщо не припинився взагалі.

У Маямі їй серйозно пощастило із жеребом. Аж до півфіналу з Сабалєнкою на шляху Гофф немає жодної по-справжньому топової за грою на поточний момент опонентки. Проте не варто забувати, що Коко у будь-якому матчі здатна створити собі проблеми сама. Наприклад, подати більше двадцяти подвійних помилок за матч. Важко передбачити, чи зуміє американка до того півфіналу дістатися.

Коко Гофф Getty images

Окрему увагу звернемо на найцікавіший матч першого кола турніру в Маямі. У ньому зіграють переможниця Australian Open-2020, ще одна американка Софія Кенін, та дворазова чемпіонка Вімблдону, чешка Петра Квітова. Остання нещодавно повернулася у великий теніс після народження дитини. Сильніша у цій грі зустрінеться у другому раунді якраз із Гофф.

Думка букмекерів

Букмекерські контори вважають головною претенденткою на перемогу в Індіан-Веллсі Аріну Сабалєнку. Коефіцієнт на білоруску дорівнює в середньому 3.70.

Трохи меншими вважаються шанси Іги Швьонтек – 3.90. На третій позиції знаходиться тріумфаторка Індіан-Веллсу Мірра Андрєєва – 9.40.

Найбільше шансів на тріумф серед наших спортсменок букмекери віддають Еліні Світоліній. Поставити на титуловану українку можна з середнім коефіцієнтом 51.0.

Де дивитися

Ексклюзивним медіапартнером турніру Miami Open у Маямі є платформа Tennis Channel.

В Україні матчі жіночої сітки змагання транслюватися не будуть.