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Дворазова переможниця Вімблдону повертається до тенісу після народження дитини

Станіслав Матусевич — 3 лютого 2025, 20:47
Петра Квітова
Петра Квітова
Getty images

Ексдруга ракетка світу, чешка Петра Квітова, анонсувала у соцмережах своє повернення до великого тенісу.

34-річна спортсменка повідомила, що планує зіграти у кінці лютого на турнірі WTA 250, що відбудеться в американському Остіні. Після цього Квітова планує виступити на тисячниках у Індіан-Веллсі та Маямі.

Востаннє Петра виходила на корт 2 жовтня 2023 року. У липні 2024-го спортсменка народила сина.

Нагадаємо, що інша відома тенісистка, Симона Халеп, зізналася, що задумується про завершення кар'єри.

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