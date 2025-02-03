Дворазова переможниця Вімблдону повертається до тенісу після народження дитини

Ексдруга ракетка світу, чешка Петра Квітова, анонсувала у соцмережах своє повернення до великого тенісу.

34-річна спортсменка повідомила, що планує зіграти у кінці лютого на турнірі WTA 250, що відбудеться в американському Остіні. Після цього Квітова планує виступити на тисячниках у Індіан-Веллсі та Маямі.

Востаннє Петра виходила на корт 2 жовтня 2023 року. У липні 2024-го спортсменка народила сина.

Нагадаємо, що інша відома тенісистка, Симона Халеп, зізналася, що задумується про завершення кар'єри.