Стародубцева подолала кваліфікацію і вийшла в основну сітку турніру в Маямі

Юлія Стародубцева (110) вийшла в основну сітку турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі. У фіналі кваліфікації вона перемогла Татьяну Марію (86, Німеччина).

Українка за 1 годину 22 хвилини виграла з рахунком 6:4, 6:3.

У першій партії справу вирішив єдиний брейк, здобутий Стародубцевою у стартовому геймі.

Другий сет розпочався з рахунку 2:0 на користь Марії. Проте Юлія тут же взяла дві поспіль подачі суперниці, після чого спокійно довела гру до перемоги.

Стародубцева за гру 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці 4 ейси, 2 помилки на подачі та 1 брейк.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Фінал кваліфікації, 17 березня

Юлія Стародубцева (Україна) – Татьяна Марія (Німеччина) 6:4, 6:3

Це була друга зустріч суперниць, Стародубцева зрівняла рахунок в очних матчах. Перша гра відбулася наприкінці січня у Сінгапурі, тоді у трьох сетах сильнішою виявилася Марія.

Суперниця Юлії у першому колі основної сітки змагань визначиться пізніше, після завершення усіх матчів кваліфікації.

Нагадаємо, напередодні Стародубцева обіграла у півфіналі кваліфікації американку Варвару Лепченко.