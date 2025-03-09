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Гофф пробилася у третє коло в Індіан-Веллсі, зробивши 21 подвійну помилку за матч

Станіслав Матусевич — 9 березня 2025, 02:04
Гофф пробилася у третє коло в Індіан-Веллсі, зробивши 21 подвійну помилку за матч
Коко Гофф
Getty images

Третя ракетка світу, американка Коко Гофф з великим труднощами обіграла японку Моюку Учідзіму в другому колі престижного турніру в Індіан-Веллсі.

Матч тривав 2 години 35 хвилин і завершився перемогою Гофф з рахунком 6:4, 3:6, 7:6(4).

20-річна американка сама створила собі великі проблеми. Незважаючи на цілком пристойний відсоток влучання першої подачі – 65%, з другою справи в Коко не складалися. Вона зробила аж 21 подвійну помилку, з яких 10 – у третьому сеті. У вирішальній партії Гофф вела 4:0, проте дозволила суперниці перевести гру на тай-брейк, де все-таки клас узяв гору.

На рахунку Гофф у матчі 4 ейси та 7 брейків.

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Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Друге коло, 8 березня

Коко Гофф (США) – Моюка Учідзіма (Японія) 6:4, 3:6, 7:6(4)

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань американка зустрінеться з Марією Саккарі (29, Греція).

Нагадаємо, перед стартом турніру в Індіан-Веллсі Гофф запевняла, що незабаром повернеться на свій рівень тенісу.

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