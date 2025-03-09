Гофф пробилася у третє коло в Індіан-Веллсі, зробивши 21 подвійну помилку за матч
Третя ракетка світу, американка Коко Гофф з великим труднощами обіграла японку Моюку Учідзіму в другому колі престижного турніру в Індіан-Веллсі.
Матч тривав 2 години 35 хвилин і завершився перемогою Гофф з рахунком 6:4, 3:6, 7:6(4).
20-річна американка сама створила собі великі проблеми. Незважаючи на цілком пристойний відсоток влучання першої подачі – 65%, з другою справи в Коко не складалися. Вона зробила аж 21 подвійну помилку, з яких 10 – у третьому сеті. У вирішальній партії Гофф вела 4:0, проте дозволила суперниці перевести гру на тай-брейк, де все-таки клас узяв гору.
На рахунку Гофф у матчі 4 ейси та 7 брейків.
Коко Гофф (США) – Моюка Учідзіма (Японія) 6:4, 3:6, 7:6(4)
Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань американка зустрінеться з Марією Саккарі (29, Греція).
Нагадаємо, перед стартом турніру в Індіан-Веллсі Гофф запевняла, що незабаром повернеться на свій рівень тенісу.