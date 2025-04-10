Великий шанс для збірної України. Анонс матчів кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу 11-12 квітня проведе матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг (КБДК) проти команд Польщі та Швейцарії. Ігри групи Е відбудуться на закритих ґрунтових кортах комплексу Radomskie Centrum Sportu, у польському місті Радом.

Змагання жіночих збірних цього року проводиться за оновленим регламентом. Якщо раніше кваліфікація КБДК розігрувалася в рамках одноматчевого протистояння, що складалося з 5 ігор, то зараз етап розігрується за коловою системою в шести групах, у кожній з яких по три команди.

Переможці кожної з груп вийдуть у Фінал КБДК, який пройде в листопаді у китайському Шеньчжені. До цих шести команд доєднається господар змагань, збірна Китаю, а також чемпіон минулорічного розіграшу, Італія.

Решта збірних того ж місяця разом з дев’ятьма найкращими командами регіональних турнірів Групи 1 поборються за потрапляння у кваліфікацію КБДК-2026.

Українки у буквальному сенсі завоювали можливість зіграти у цьогорічній кваліфікації. У листопаді 2024 року, виступаючи у складі, далекому від оптимального, збірна поступалася після трьох матчів команді Австрії 1:2. Проте Катаріна Завацька спочатку зрівняла рахунок, перемігши Юлію Грабер, а потім у парі з Надією Кіченок принесла перемогу нашій команді.

Тепер збірна України зібрала усіх лідерок і спробує вперше в історії пройти до Фіналу КБДК.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (30 років, №18 WTA). Багаторічна перша ракетка України цього сезону дійшла до чвертьфіналу Australian Open, грала на цій же стадії на турнірі серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Останнім змаганням Світоліної був "тисячник" у Маямі, де вона у четвертому колі поступилася польці Ізі Швьонтек.

Еліна Світоліна на тренуванні у Радомі ФТУ

Марта Костюк (22 роки, №25 WTA, №57 парного розряду WTA). Найкращим результатом сезону є чвертьфінал у катарській Досі. У Маямі Костюк, як і Світоліна, дійшла до четвертого кола.

Катаріна Завацька (25 років, №263 WTA). Серйозних досягнень у 2025 році не має. На початку лютого Завацька отримала серйозну травму на 75-тисячнику в Брісбені, через яку пропустила два місяці.

Людмила Кіченок (32 роки, №9 парного розряду WTA). Найсильніша українська парниця після завершення співпраці з Альоною Остапенко цього року виглядає не дуже переконливо. Найкращі результати – фінал "п’ятисотника" в Лінці з сестрою Надією та чвертьфінал в Індіан-Веллсі у дуеті з американкою Софією Кенін.

Надія Кіченок (32 роки, №49 парного розряду WTA). За три місяці нового сезону встигла зіграти в парі уже з чотирма партнерками. Найвдаліше Надія виступила з сестрою-двійняшкою в Лінці. Минулого тижня у першому колі в Чарльстоні разом з індонезійкою Сутджіаді поступилася парі Людмила Кіченок/Кенін.

Капітан – Ілля Марченко.

Зі складом нашої команди все зрозуміло. Перші дві ракетки України зіграють в одиночних матчах, а пара віддана на відкуп Людмилі та Надії Кіченок. У випадку проблем зі здоров’ям у когось із сестер, їх може підмінити непогана парниця Костюк.

Може викликати запитання присутність у заявці Катаріни Завацької. Адже є чимало українок, які знаходяться вище за неї в рейтингу. А тут ще й травма, яка залишила спортсменку поза тенісом на два місяці.

Катаріна Завацька на тренуванні у Радомі ФТУ

Ілля Марченко після матчу з австрійками заявив, що гравці, які принесли команді очки в попередніх матчах, матимуть пріоритет під час вибору складу перед тими, хто пропустив матчі з якихось причин. Тому Завацькій, героїні зустрічі проти Австрії, місце у збірній було гарантоване заздалегідь. Хоч вийти на корт вона, вочевидь, зможе лише у випадку форс-мажору.

Склад збірної Польщі

Магда Лінетт (33 роки, №30 WTA, №95 парного розряду WTA). Найкраще досягнення датоване кінцем березня – чвертьфінал "тисячника" у Маямі з перемогою над третьою ракеткою світу Коко Гофф. У лютому Лінетт зустрічалася в Досі з Мартою Костюк, сильнішою виявилася українка.

Мая Хвалінська (23 роки, №121 WTA, №104 парного розряду WTA). Виступала здебільшого на турнірах серії ITF та WTA 125. У кінці березня дійшла до півфіналу в Анталії.

Катажина Кава (32 роки, №156 WTA, №125 парного розряду WTA). Не хапала зірок з небес, аж поки на ґрунтовому турнірі WTA 250 у Боготі на початку квітня не пробилася аж до фіналу, почавши змагання з кваліфікації.

Мартіна Кубка (23 роки, №361 WTA, №135 парного розряду WTA). Відверто резервна гравчиня, яка навряд чи матиме шанс вийти на корт.

Капітан – Давід Цельт.

Минулорічні півфіналістки КБДК зазнали відчутних втрат. Найкраща тенісистка збірної Польщі, друга ракетка світу Іга Швьонтек невдало почала сезон, не вигравши досі жодного турніру. Тому вирішила взяти паузу, щоб якнайкраще підготуватися до подальших ґрунтових змагань, адже їй доведеться захищати минулорічні титули в Мадриді, Римі та на Ролан Гаррос.

Іга Швьонтек Getty images

Магдалена Френх, 28 ракетка світу, травмувала праве зап’ястя і теж не зіграє у Радомі.

Вести за собою польок доведеться досвідченій Магді Лінетт. Майже стовідсотково вона гратиме і в одиночних зустрічах, і в парі. Хто стане напарницею Лінетт, капітан Давід Цельт, скоріш за все, вирішуватиме безпосередньо напередодні матчів. Катажина Кава перебуває у хорошій формі, однак вона зіграла свій останній поєдинок на іншому кінці світу 6 квітня і може спіймати джет-лаг.

Склад збірної Швейцарії

Вікторія Голубич (32 роки, №93 WTA). Поточного сезону чимало грала на турнірах рівня WTA, проте далі другого кола ніде не заходила.

Жиль Тайхманн (27 років, №96 WTA). На початку лютого виборола титул на хардовому челенджері в індійському Мумбаї. Після того успіхів не мала.

Селін Неф (19 років, №178 WTA, №142 парного розряду WTA). Молода спортсменка, яка поки здебільшого грає на рівні ITF. Має найкращий рейтинг серед четвірки швейцарок у парі.

Сюзан Бандеккі (26 років, №189 WTA). Вже досвідчена тенісистка, однак ніколи не заходила навіть у топ-150. Відзначимо її перемогу минулого тижня у першому колі ґрунтового челенджера у Ла-Бісбаль-д’Ампурді над Юлією Стародубцевою.

Капітан – Гайнц Гентгард.

За збірну Швейцарії не зіграє її найкраща тенісистка, Белінда Бенчич. Олімпійська чемпіонка Токіо в кінці минулого року повернулася у великий теніс після народження дитини. Наразі вона посідає 42 місце у світовому рейтингу, але вже має титул на турнірі серії WTA 500 в Абу-Дабі. Як і Швьонтек, Бенчич вирішила взяти невеликий відпочинок.

Белінда Бенчич Tennis.com

За відсутності лідерки команди, одиночні зустрічі у швейцарок, найімовірніше, зіграють Голубич та Тайхманн. А ось варіанти пари можуть бути різними.

Розклад матчів

10 квітня: Польща – Швейцарія

11 квітня: Україна – Польща

12 квітня: Україна – Швейцарія

Зважаючи на відсутність найкращих тенісисток у суперниць, збірна України є фавориткою групи Е кваліфікації КБДК. Еліна Світоліна і Марта Костюк перебувають у хорошій формі й здатні самотужки вирішити усі питання, не доводячи матчі до парної зустрічі.

Марта Костюк на тренуванні у Радомі ФТУ

Якщо ж не впорається хтось із двох наших перших ракеток, за справу має взятися зіграна роками пара сестер Кіченок.

Скажемо відверто: такого шансу вперше в історії вийти у Фінал КБДК у збірної України може не бути ще довго. Потрібно користатися можливістю та доводити на корті свою теоретичну перевагу над опонентками.

Завадити цьому можуть фактор домашніх трибун збірної Польщі, а також зміна покриттів. Ані Світоліна, ані Костюк у цьому сезоні на ґрунті ще не грали, виступаючи тільки на харді. Проте на варіантах невдалого розвитку подій робити акцент не станемо.

Вважає нашу збірну фаворитами й капітан команди, Ілля Марченко. Розуміючи швидкоплинність міні-турніру, він наголошує на необхідності максимальної концентрації у своїх підопічних.

Де дивитися

Матчі збірної України у кваліфікації КБДК безплатно покаже Setanta Sports на своєму ютуб-каналі.