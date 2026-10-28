Завацька у двох сетах "закрила" 441-шу ракетку світу в 1/16 фіналу турніру WTA у Курмайорі

Українська тенісистка Катаріна Завацька (229) переграла італійку Лауру Майр (441) в 1/16 фіналу турнірної серії WTA 125 в італійському Курмайорі.

Зустріч тривала 1 годину 24 хвилини та закінчилася з рахунком 6:3, 6:4.

За поєдинок українська тенісистка не зробила жодної подачі навиліт (у суперниці – 2) та при цьому допустила дві подвійні помилки (стільки у представниці Італії).

Valle D'Aosta Ladies Open 2026 – WTA 125

Курмайор, Італія, хард

Призовий фонд: $115,000

1/16 фіналу, 28 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) – Лаура Майр (Італія) 6:3, 6:4

У другому колі українка зіграє проти 73-ї ракетки світу з Франції Анни Блінкової, яка в 1/16 фіналу доволі легко перемогла угорку Далму Гальфі.

Раніше інша українська тенісистка Єлизавета Котляр (353) програла "нейтральній" росіянці Еріці Андреєвій в Італії.

Нагадаємо, що минулого тижня Завацька дійшла до фіналу турніру WTT W50 у французькому Шербур-ан-Котантені.