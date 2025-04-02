Швьонтек не зіграє проти України на Кубку Біллі Джин Кінг

Польська тенісистка Іга Швьонтек оголосила, що не візьме участь у матчі проти України на Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.

"Ухвалила це складне рішення, яке, знаю, є зовсім не таким, що хотіли б почути фани, особливо у Польщі. Попри це, для мене зараз це рішення є правильним", – написала Швьонтек.

Зазначимо, що матчі групового етапу турніру відбудуться 10-12 квітня, а окрім Польщі суперником українок буде команда Швейцарії.

На Кубку Біллі Джин Кінг Україну представлятимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Людмила Кіченок, Надія Кіченок та Катаріна Завацька.

Нещодавно Швьонтек залишила турнір в Маямі, сенсаційно поступившись філіппінській тенісистці.