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Швьонтек не зіграє проти України на Кубку Біллі Джин Кінг

Володимир Максименко — 2 квітня 2025, 12:06
Швьонтек не зіграє проти України на Кубку Біллі Джин Кінг
Іга Швьонтек
Getty images

Польська тенісистка Іга Швьонтек оголосила, що не візьме участь у матчі проти України на Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.

"Ухвалила це складне рішення, яке, знаю, є зовсім не таким, що хотіли б почути фани, особливо у Польщі. Попри це, для мене зараз це рішення є правильним", – написала Швьонтек.

Зазначимо, що матчі групового етапу турніру відбудуться 10-12 квітня, а окрім Польщі суперником українок буде команда Швейцарії.

На Кубку Біллі Джин Кінг Україну представлятимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Людмила Кіченок, Надія Кіченок та Катаріна Завацька.

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Нещодавно Швьонтек залишила турнір в Маямі, сенсаційно поступившись філіппінській тенісистці.

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