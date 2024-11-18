Кіченок та Завацька принесли Україні перемогу над Австрією на Кубку Біллі Джин Кінг

У ніч з 17 на 18 листопада відбувся вирішальний, п'ятий матч між збірними України та Австрії в межах Кубку Біллі Джин Кінг.

Українки Катаріна Завацька в парі з Надією Кіченок здобули перемогу над Сіньяєю Краус та Тамірою Пашек. Матч, який тривав 2 годину 25 хвилини завершився з рахунком 5:7, 6:2, 6:4.

Українки двічі подали навиліт, допустили дві подвійні помилки та реалізувала 6 з 9 брейк-пойнтів.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг

Плейоф, 18 листопада

Рахунок у серії 3:2

Катаріна Завацька/Надія Кіченок (Україна) – Сінья Краус/Таміра Пашек (Австрія) 5:7, 6:2, 6:4

Зазначимо, що українська команда була в кроці від поразки в матчі, однак перемога Катаріни Завацької над Юлією Грабер відновила паритет у зустрічі.

У складі збірної були заявлені: Леся Цуренко, Катаріна Завацька, Надія Кіченок, Анастасія Соболєва та Анастасія Лопата.

Загальні результати протистояння:

Леся Цуренко – Таміра Пашек 6:3, 7:5

Сінья Краус – Катаріна Завацька 6:3, 5:7, 7:5

Сінья Краус – Леся Цуренко 6:1, 6:1

Катаріна Завацька – Юлія Грабер 6:2, 7:5.

Катаріна Завацька /Надія Кіченок - Сінья Краус/Таміра Пашек 5:7, 6:2, 6:4

У квітні 2025 року збірна України побореться за місце у фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні 2024-го українки поступилися представницям Румунії в матчі за вихід у фінальний етап змагань.