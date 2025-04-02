Друга ракетка Польщі пропустить матч з Україною в Кубку Біллі Джин Кінг

Польська тенісистка Магдалена Френх не візьме участь у матчі проти України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє Polski Zwiazek Tenisowy.

Цього тижня Френх мала зіграти на турнірі серії WTA 500 в американському Чарльстоні, проте знялася зі змагань через травму правого зап'ястя. Пошкодження не дасть польці змоги зіграти за свою національну збірну.

Замість Френх за команду Польщі дозаявлено 23-річну Мартіну Кубку.

Таким чином, наразі склад збірної Польщі на матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг виглядає наступним чином:

Магда Лінетт (31)

Мая Хвалінська (121)

Катажина Кава (223)

Мартіна Кубка (373)

Зазначимо, що матчі групового етапу турніру відбудуться 10-12 квітня, а окрім Польщі, суперницями українок буде команда Швейцарії. Ігри пройдуть у польському Радомі на грунтових кортах.

Нагадаємо, що друга ракетка світу полька Іга Швьонтек також пропустить матчі своєї національної збірної.