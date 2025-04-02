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Друга ракетка Польщі пропустить матч з Україною в Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 2 квітня 2025, 15:12
Друга ракетка Польщі пропустить матч з Україною в Кубку Біллі Джин Кінг
Магдалена Френх
WTA

Польська тенісистка Магдалена Френх не візьме участь у матчі проти України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє Polski Zwiazek Tenisowy.

Цього тижня Френх мала зіграти на турнірі серії WTA 500 в американському Чарльстоні, проте знялася зі змагань через травму правого зап'ястя. Пошкодження не дасть польці змоги зіграти за свою національну збірну.

Замість Френх за команду Польщі дозаявлено 23-річну Мартіну Кубку.

Таким чином, наразі склад збірної Польщі на матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг виглядає наступним чином:

  • Магда Лінетт (31)
  • Мая Хвалінська (121)
  • Катажина Кава (223)
  • Мартіна Кубка (373)

Зазначимо, що матчі групового етапу турніру відбудуться 10-12 квітня, а окрім Польщі, суперницями українок буде команда Швейцарії. Ігри пройдуть у польському Радомі на грунтових кортах.

Нагадаємо, що друга ракетка світу полька Іга Швьонтек також пропустить матчі своєї національної збірної.

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