Завацька зрівняла рахунок в протистоянні з Австрією на Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні, 17 листопада, відбувся четвертий матч між збірними України та Австрії в межах Кубку Біллі Джин Кінг.

Українка Катаріна Завацька (299) здобула перемогу над Юлією Грабер (523). Матч, який тривав 1 годину 44 хвилини завершився з рахунком 6:2, 7:5.

Завацька жодного разу не подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та реалізувала 5 з 15 брейк-пойнтів.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг

Плейоф, 17 листопада

Рахунок у серії 2:2

Катаріна Завацька – Юлія Грабер 6:2, 7:5

Сьогодні відбудеться вирішальна гра в межах протистояння. У парному розряді Надія Кіченок/Анастасія Соболєва поміряються силами з дуетом Таміра Пашек/Сіня Краус.

Напередодні Цуренко переграла Пашек, а Завацька поступилася Краус.

Україна бореться за вихід у кваліфікаційний раунд турніру. Востаннє українки грали там у квітні цього року, але вони програли збірній Румунії за право зіграти у фінальному турнірі.