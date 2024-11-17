Завацька зрівняла рахунок в протистоянні з Австрією на Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні, 17 листопада, відбувся четвертий матч між збірними України та Австрії в межах Кубку Біллі Джин Кінг.
Українка Катаріна Завацька (299) здобула перемогу над Юлією Грабер (523). Матч, який тривав 1 годину 44 хвилини завершився з рахунком 6:2, 7:5.
Завацька жодного разу не подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та реалізувала 5 з 15 брейк-пойнтів.
Рахунок у серії 2:2
Катаріна Завацька – Юлія Грабер 6:2, 7:5
Сьогодні відбудеться вирішальна гра в межах протистояння. У парному розряді Надія Кіченок/Анастасія Соболєва поміряються силами з дуетом Таміра Пашек/Сіня Краус.
Напередодні Цуренко переграла Пашек, а Завацька поступилася Краус.
Україна бореться за вихід у кваліфікаційний раунд турніру. Востаннє українки грали там у квітні цього року, але вони програли збірній Румунії за право зіграти у фінальному турнірі.