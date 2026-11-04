Подрез обыграла Завацьку в українському дербі на турнірі в Люксембурзі

Вероніка Подрез (127), посіяна під другим номером, обіграла Катаріну Завацьку (242) в українському дербі на старті турніру серії WTT W75 у люксембурзькому Петанжі.

Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 6:3.

За матч Подрез 4 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. Завацька не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 3 брейки.

WTT W75, Petange

Петанж, Люксембург, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 4 листопада

Вероніка Подрез (Україна) – Катаріна Завацька (Україна) 7:6(3), 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге за два тижні, кожна має по одній перемозі. Катаріна була сильнішою у чвертьфіналі 50-тисячника в Шербур-ан-Котантені в кінці жовтня.

Подрез продовжила свою серію перемог. Минулого тижня Вероніка захистила чемпіонський титул на турнірі WTT W75 у Пуатьє. Наступною її суперницею в Петанжі стане француженка Джессіка Понше (293).