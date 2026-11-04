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Подрез обыграла Завацьку в українському дербі на турнірі в Люксембурзі

Станіслав Матусевич — 4 листопада 2026, 19:11
Подрез обыграла Завацьку в українському дербі на турнірі в Люксембурзі
Вероніка Подрез
btu.org.ua

Вероніка Подрез (127), посіяна під другим номером, обіграла Катаріну Завацьку (242) в українському дербі на старті турніру серії WTT W75 у люксембурзькому Петанжі.

Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 6:3.

За матч Подрез 4 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. Завацька не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 3 брейки.

WTT W75, Petange
Петанж, Люксембург, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 4 листопада

Вероніка Подрез (Україна) – Катаріна Завацька (Україна) 7:6(3), 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге за два тижні, кожна має по одній перемозі. Катаріна була сильнішою у чвертьфіналі 50-тисячника в Шербур-ан-Котантені в кінці жовтня.

Подрез продовжила свою серію перемог. Минулого тижня Вероніка захистила чемпіонський титул на турнірі WTT W75 у Пуатьє. Наступною її суперницею в Петанжі стане француженка Джессіка Понше (293).

Катаріна Завацька Вероніка Подрез WTT

Вероніка Подрез

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