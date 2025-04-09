Ілля Марченко: Зміни у складах суперниць зробили нас фаворитами

Жіноча збірна України 11 та 12 квітня побореться за путівку до фінальної частини Кубку Біллі Джин Кінг. Груповий етап пройде на закритому ґрунтовому покритті в польському Радомі. Нашим дівчатам необхідно посісти перше місце в боротьбі з господарками (11 квітня) та командою Швейцарії (12 квітня).

Вчора, 8 квітня, збірна зібралася у повному складі. "Чемпіон" поспілкувався з капітаном команди Іллею Марченком у форматі короткого інтерв’ю.

– У вівторок до нас приєдналася Марта Костюк, і тепер ми готуємося у повному складі – за планом і з гарним настроєм. Покриття корту трохи незвичне: ніби на асфальт насипали ґрунт, тому м’яч відскакує специфічно. Але загалом – нам підходить.

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– Зі складу Польщі випали Іга Швьонтек і Магдалена Френх, а зі складу Швейцарії – Белінда Бенчіч. Як ви й дівчата сприйняли ці новини?

– Безумовно, це грає нам на руку. Ми стали фаворитами – принаймні, "на папері". Але формат Кубка Біллі Джин Кінг не дозволяє розслаблятись. Всього три матчі вирішують долю протистояння, тож потрібна максимальна концентрація.

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– Важливість парної зустрічі виходить на ще більш тонкий рівень. Здається, на 99% наша комбінація відома, а який основний "план Б" на випадок форс-мажору?

– У нас заздалегідь декілька рішень на цей випадок. Але відкривати всі карти до початку матчів не станемо. І Польща, і Швейцарія здатні на несподіванки, тож усе вирішиться 12 квітня – тоді й дізнаємось, хто заслуговує на поїздку до Китаю.