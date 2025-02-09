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Завацька через травму пропустить кілька тижнів

Станіслав Матусевич — 9 лютого 2025, 11:24
Катаріна Завацька
Катаріна Завацька
Getty images

Українська тенісистка Катаріна Завацька повідомила у своєму Instagram, що пропустить наступні декілька тижнів через травму стопи, отриману в матчі на турнірі ITF у австралійському Брісбені.

"Безумовно, не так я хотіла закінчити турніри в Австралії. Вибула на кілька тижнів через травму. Готуватимуся до сезону на грунтових кортах", – написала спортсменка.
Катаріна Завацька
Катаріна Завацька
Instagram Катаріни Завацької

Нагадаємо, у своєму останньому матчі на турнірі ITF W75 у Брісбені проти японки Хімено Сакацуме, Завацька через травму знялася у кінці третього сету. 

Катаріна Завацька травма

Катаріна Завацька

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