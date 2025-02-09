Завацька через травму пропустить кілька тижнів

Українська тенісистка Катаріна Завацька повідомила у своєму Instagram, що пропустить наступні декілька тижнів через травму стопи, отриману в матчі на турнірі ITF у австралійському Брісбені.

"Безумовно, не так я хотіла закінчити турніри в Австралії. Вибула на кілька тижнів через травму. Готуватимуся до сезону на грунтових кортах", – написала спортсменка.

Катаріна Завацька Instagram Катаріни Завацької

Нагадаємо, у своєму останньому матчі на турнірі ITF W75 у Брісбені проти японки Хімено Сакацуме, Завацька через травму знялася у кінці третього сету.