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Завацька не зуміла виграти фінал турніру у Франції

Станіслав Матусевич — 25 жовтня 2026, 18:26
Завацька не зуміла виграти фінал турніру у Франції
Катаріна Завацька
btu.org.ua

Українська тенісистка Катаріна Завацька (248) поступилася в фіналі турніру серії WTT W50 у французькому Шербур-ан-Котантені місцевій спортсменці Армоні Тан (215).

Гра тривала 1 годину 57 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:7(3).

У другій партії українка вела 6:5, подавала на сет і мала сет-пойнт, однак втримати свою подачу не змогла і програла на тай-брейку.

За матч Завацька не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 3 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 5 брейків.

WTT W50, Cherbourg-en-Cotentin
Шербур-ан-Котантен, Франція, хард
Призовий фонд: $40,000
Фінал, 25 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) – Армоні Тан (Франція) 2:6, 6:7(3)

Тенісистки зустрічалися вчетверте, кожна має по дві перемоги.

Завацька провела свій 21-й фінал турнірів WTT, в яких здобула 11 титулів.

Нагадаємо, що на старті змагань у Шербур-ан-Котантені Катаріна перемогла Аманден Монно (316, Франція), у другому колі розібралася з ще однією француженкою Лів Булар (784), у чвертьфіналі здолала першу сіяну українку Вероніку Подрез (124), а в півфіналі обіграла Манон Леонард (410, Франція).

Катаріна Завацька WTT

Катаріна Завацька

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