Завацька поступилася ексросіянці в матчі за вихід у чвертьфінал турніру WTA в Курмайорі

Українська тенісистка Катаріна Завацька (229) не зуміла обіграти першу сіяну ексросіянку, а нині француженку Анну Блінкову (73) у другому колі турніру серії WTA 125 в італійському Курмайорі.

Гра тривала 2 години 20 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:4, 3:6.

За матч Завацька не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 8 брейків.

Valle D'Aosta Ladies Open 2026 – WTA 125

Курмайор, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 29 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) – Анна Блінкова (Франція) 3:6, 6:4, 3:6

Тенісистки зустрічалися втретє, українка не зуміла виграти жодного разу.

Нагадаємо, на старті турніру в Курмайорі Завацька перемогла італійку Лауру Майр (441).