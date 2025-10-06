Невикористаний шанс Костюк, Анісімова здобула титул: підсумки турніру в Пекіні

Під кінець сезону найкращі тенісистки планети звично вирушили на серію хардових азійських турнірів. Вже відійшла в історію пандемія ковіду, під час якої, у 2020-2022 роках, змагання в Китаї не проводилися.

На десятий поспіль місяць виступів у багатьох топових спортсменок залишається не так багато сил, щоб продовжувати показувати найкращий теніс. Тому на азійських "тисячниках" завжди багато несподіванок. Турнір серії WTA 1000 в Пекіні підтвердив цю тенденцію.

На жаль, українські тенісистки великих успіхів не досягли. А шанс, принаймні, у Марти Костюк, був дуже непоганий.

Наші

Прямо перед стартом змагань у Пекіні про завершення поточного сезону раптово оголосила Еліна Світоліна. Перша ракетка України встигла отримати потенційну суперницю по другому колу, однак заявила про неналежний емоційний стан і паузу у виступах.

Еліна Світоліна ФТУ

Додаткових пояснень від Еліни дізнатися не вдалося, тож про причини подібного кроку залишається лише здогадуватись. Оскільки минулого року Світоліна після US Open не виходила на корт через травму, то принаймні очок у рейтингу до кінця року тенісистка не втратить. Хоч якийсь позитив.

В основній сітці турніру в Пекіні залишилося три українки: Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Перші дві потрапили в посів, тому стартували з другого кола.

Костюк знову програла топу

Друга половина сезону стає достатньо нетиповою для другої ракетки України. Всі звикли до того, що Марта її проводить значно гірше від стартових кількох місяців. Зараз же Костюк набрала форму й дуже непогано виглядала у Північній Америці та в фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг уже в Китаї.

Правда, варто відзначити й провал кінця весни – середини літа з шістьма поразками поспіль. Колись все-таки потрібно було показати свій рівень.

Разом із формою до киянки повернулася обличчям пані Фортуна. Ми вже відзначали це на US Open. У Пекіні ситуація повторилася.

Сам по собі жереб прихильним до Костюк не назвеш, адже у третьому колі майже невідворотною здавалася зустріч із пташкою Фенікс у вигляді Наомі Осаки. Однак японка, яка місяць-два тому дивувала всіх у Канаді та США, раптово програла у стартовому матчі білоруській кваліфаєрці Саснович.

Тож перші два матчі в Пекіні для Марти стали легкою прогулянкою. Спочатку був розгром німкені Зайдель, а потім і впевнена звитяга над представницею країни-терористки.

Марта Костюк Arata Yamaoka

Першим серйозним випробуванням в 1/8 фіналу стала Джессіка Пегула. Першим, і, на жаль, останнім. У юні роки кар’єри Костюк мала жахливу статистику 0-14 із представниками топ-10 світового рейтингу. Надалі справи стали налагоджуватися, але з лютого українка знову має результат 0-8 у зустрічах із найкращими тенісистками планети.

Пегула в Китаї не виглядала непереборною перешкодою. Однак її сила в тому, що американка не опускається нижче певного рівня тенісу. А стабільність, точніше, її відсутність – ахіллесова п’ята Костюк. Забрати вдалося лише другий сет, а у вирішальному стався цілковитий провал – 1:6.

Гіркої іронії додає той факт, що у чвертьфіналі у випадку перемоги над Пегулою грати довелося б не з головною фавориткою турніру Ігою Швьонтек, а з Еммою Наварро, яка подарувала польці образливого "бублика" у четвертому колі.

Доля зробила багато, щоб розчистити Костюк шлях до вирішальних стадій турніру, однак удачі потрібно допомагати. Не можна ж розраховувати на самих ноунеймів аж до фіналу. Але – маємо те, що маємо.

Тим не менш, в оновленому рейтинг-листі WTA Марта зробила два кроки вгору, на 26 позицію.

Чергові невдачі Ястремської та Стародубцевої

Виступи Даяни Ястремської в останні місяці є майже дзеркальним відображенням успіхів Костюк. Влітку одеситка відіграла успішно, особливо це стосується трав’яного сезону перед Вімблдоном, а ось після Монреаля пішли невдачі.

Вплинули на втрату форми й проблеми зі здоров’ям, які Ястремська особливо не деталізувала. Північноамериканська серія завершилася поразкою в першому колі US Open від представниці країни, котру зайвий раз краще не згадувати.

У Пекіні Даяні випало стартувати проти іспанки Бузас Манейро. Шанс реваншуватися за поразку в третьому колі Вімблдона Ястремська змарнувала. Все у своєму стилі, з масою потужних ударів у далекі аути.

Даяна Ястремська Arata Yamaoka

Серію з трьох поразок поспіль українка спробує перервати в Ухані. Фактично в час виходу цього матеріалу Даяна гратиме матч першого кола наступного китайського "тисячника" з німецькою ветеранкою Лаурою Зігмунд.

Хорошою новиною для Ястремської є те, що їй у Китаї не потрібно захищати рейтингових очок. Минулого року вона завершувала сезон вкрай невдало, тому в рейтингу багато не втратить.

Останню фразу ніяк не можна вжити стосовно Юлії Стародубцевої. У 2024-му в Пекіні тенісистка досягла найвищого результату в кар’єрі, вийшовши у чвертьфінал турніру. Цей успіх довго тримав Юлію в топ-100, однак все хороше колись закінчується.

Сім поразок поспіль, у тому числі, від австралійки Томлянович у Пекіні в матчі, де українка вела в першому сеті 4:0, призвели до вильоту Стародубцевої за межі не тільки 100, а вже 130 найкращих. Турнір в Ухані Юлія вже теж встигла залишити, програвши на старті кваліфікації росіянці Кудерметовій.

Якщо поточного тижня Олександра Олійникова зможе дістатися до фіналу на турнірі серії WTA 125 на Мальорці, то відбере у Стародубцевої статус четвертої ракетки України.

Тепер до головних дійових осіб у Пекіні, серед яких не було першої ракетки світу. Аріна Сабалєнка після виграного мейджору в Нью-Йорку взяла собі час на відпочинок.

Другий титул Анісімової на "тисячнику"

Аманда Анісімова проводить найкращий сезон у кар’єрі. 24-річна американка записала до свого активу титул на турнірі серії WTA 1000 у Досі в лютому і тріумфувала в Пекіні у жовтні. А до цих успіхів додала фінали на Вімблдоні та US Open.

Проривний рік для Анісімової. Якщо в юності за стилем гри її легко можна було сплутати з Даяною Ястремською, то за кілька років після смерті батька-тренера у 2019-му тенісистка розібралася в собі й подорослішала.

І прийшли успіхи.

В Пекіні Аманда перемогла чотирьох сіяних тенісисток (Мухову, Носкову, Паоліні та Гофф), з яких дві останні є представницями топ-10. Гофф, минулорічну чемпіонку турніру, у півфіналі Анісімова розгромила, з трьома іншими впоралася в трьох сетах, продемонструвавши вміння змінювати хід подій на корті.

Аманда Анісімова Instagram

У світовому рейтингу американка піднялася на четверте місце й вперше у кар’єрі здобула право виступити на Підсумковому турнірі в Ер-Ріяді на початку листопада. Окрім неї, вже забезпечили участь у змаганні лише чемпіонки турнірів Grand Slam: Медісон Кіз, Коко Гофф, Іга Швьонтек та Аріна Сабалєнка.

Відзначимо й інших американок.

Якщо під час північноамериканської серії турнірів ми обговорювали несподівано невдалий виступ "зірково-смугастих" тенісисток на власному континенті, то в Пекіні одразу троє американок зіграли у півфіналах. Видатного рівня гри ані Пегула, ані Гофф не продемонстрували, але результат, як то кажуть, на табло.

Прорив Носкової

20-річна Лінда Носкова є доволі типовою представницею чеської школи тенісу, яка з завидною сталістю продукує таланти. В 16 років спортсменка вигравала юніорський Ролан Гаррос, і ось настав час гучно заявити про себе на дорослому рівні.

Саме Носкова найкраще скористалася поразками фавориток у верхній частині сітки. У третьому колі вона перемогла дев’яту ракетку світу, улюбленицю місцевої публіки Чжен Ціньвень, яка проводила перший турнір після операції на лікті.

У півфіналі Лінда дотиснула Пегулу в надважкому матчі. Ані зі Швьонтек, ані з її кривдницею Наварро грати Носковій не довелося. Свій шанс чешка використала на повну, на відміну від Марти Костюк. Так, з Анісімовою у вирішальному матчі впоратися не вдалося, але Аманда за грою була явно найкращою на турнірі.

Лінда Носкова Instagram

З поточного тижня Носкова дебютує в топ-20 на сімнадцятій позиції.

Несподівано сильним виступом відзначилася, окрім Носкової, 23-річна Єва Лис. Німецька тенісистка, уродженка Києва, у третьому колі сенсаційно здолала 10 ракетку світу Єлену Рибакіну і тільки у чвертьфіналі їй заступила шлях Гофф.

Лис вперше у кар’єрі вдалося потрапити до топ-50 і буквально п’яти позицій їй не вистачає для того, щоб стати першою ракеткою Німеччини.

Що далі?

Одразу по завершенні турніру в Пекіні 6 жовтня стартує другий китайський "тисячник". Він відбувається в Ухані й триватиме тиждень. В основній сітці грають 64 тенісистки, а не 96, як у Пекіні, а призовий фонд взагалі менший у 2,5 рази.

Однак, незважаючи на цифри, конкуренція в Ухані очікується ще більшою, ніж у столиці Китаю, адже у змаганні візьме участь минулорічна переможниця, перша ракетка світу Аріна Сабалєнка.

Лише дві українки зіграють в одиночному розряді: Марта Костюк і Даяна Ястремська. Даяна, як уже згадувалося вище, виходитиме на корт у час публікації цього матеріалу проти німкені Зігмунд. Суперницею Марти стане її кривдниця в 1/8 фіналу US Open, 15 ракетка світу Кароліна Мухова з Чехії.