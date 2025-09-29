Костюк перемогла білоруску і вийшла в 1/8 фіналу престижного турніру в Пекіні

Марта Костюк (28) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У третьому раунді змагань українка обіграла білоруську тенісистку Александру Саснович (130).

Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

Попри нібито впевнену за рахунком перемогу, за грою такою вона не була. Костюк на першій же своїй подачі в матчі довелося відігравати три брейк-пойнти суперниці. Саснович завдяки активному тенісу трималася на рівні, і перший сет Марті вдалося забрати завдяки єдиному брейку в середині партії.

Успіх додав сил українці. На старті другого сету Костюк явно переважала опонентку, аж до рахунку 4:1 на свою користь. Здалося, що Марта рано повірила у власну перемогу, в її грі побільшало помилок, і на двох останніх своїх подачах довелося відіграватися з рахунку 0:40.

Втім, суперниця також далеко не була бездоганною й у підсумку не реалізувала жодного зі своїх 11 (!) брейк-пойнтів у поєдинку.

За матч Костюк 4 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 3 брейки з 3 можливостей. Її суперниця виконала 1 ейс, 3 рази помилилася на подачі та не зробила жодного брейку.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Третє коло, 29 вересня

Марта Костюк (Україна) – Александра Саснович (-) 6:4, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, обидва рази сильнішою була українка. У наступному раунді змагань Костюк зіграє з переможницею матчу між Еммою Радукану (32, Велика Британія) та Джессікою Пегулою (7, США).

Нагадаємо, що Марта Костюк розгромила німкеню Еллу Зайдель (95) у другому колі турніру в Пекіні. 23-річна киянка залишилася єдиною представницею України на змаганні у столиці Китаю.