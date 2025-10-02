Гофф обіграла уродженку України й стала першою півфіналісткою в Пекіні

Третя ракетка світу американка Коко Гофф стала першою півфіналісткою турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку чинна чемпіонка змагань обіграла німкеню Єву Лис (66), уродженку Києва.

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Чвертьфінал, 2 жовтня

Коко Гофф (США) – Єва Лис (Німеччина) 6:4, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Гофф зустрінеться з сильнішою в матчі Жасмін Паоліні (8, Італія) – Аманда Анісімова (4, США), який відбудеться по завершенні звітного поєдинку.

Гофф у 21 рік стала третьою наймолодшою тенісисткою в історії, яка дісталася до півфіналів турнірів серії WTA 1000 після швейцарки Мартіни Хінгіс та росіянки Марії Шарапової.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк поступилася в 1/8 фіналу турніру в Пекіні американці Джессіці Пегулі (7).