Гофф обіграла уродженку України й стала першою півфіналісткою в Пекіні
Третя ракетка світу американка Коко Гофф стала першою півфіналісткою турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку чинна чемпіонка змагань обіграла німкеню Єву Лис (66), уродженку Києва.
Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.
Коко Гофф (США) – Єва Лис (Німеччина) 6:4, 6:3
Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Гофф зустрінеться з сильнішою в матчі Жасмін Паоліні (8, Італія) – Аманда Анісімова (4, США), який відбудеться по завершенні звітного поєдинку.
Гофф у 21 рік стала третьою наймолодшою тенісисткою в історії, яка дісталася до півфіналів турнірів серії WTA 1000 після швейцарки Мартіни Хінгіс та росіянки Марії Шарапової.
Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк поступилася в 1/8 фіналу турніру в Пекіні американці Джессіці Пегулі (7).